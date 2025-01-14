「美國更強大了」拜登國務院演說 回顧外交政績

拜登13日在國務院回顧他的外交政策，堅稱他在任期間，持續讓美國保持強大。(歐新社)

拜登 總統的四年任期即將畫下句點，13日他在國務院發表演說、回顧外交政績，認為他的政府加強了全球夥伴關係、提升了美國在全球舞台上的地位，也削弱了主要對手國家。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登上任後重新加入川普退出的氣候協定、與北約國家重修舊好，「我認為我們比四年前更強大了，由於我們的努力，美國正在贏得全球競爭…我們的聯盟比過去幾十年更加強大、對手則更弱了。」

拜登指出如俄羅斯總統普亭的野心未能得逞。「當普亭發動入侵時，我有兩項工作：一是號召全世界保衛烏克蘭 ，二是避免兩個核子大國之間爆發戰爭，這兩件事都做到了。今天烏克蘭仍然是個自由獨立的國家。」拜登一直堅定支持烏克蘭，是首位前往沒有美國駐軍的衝突地區的總統，自2021年戰爭爆發以來已提供超過1830億元援助。

拜登也說伊朗 現在的實力比幾十年來的任何時候都要弱，伊朗的主要代理組織真主黨(Hezbollah)受到重創，伊朗經濟陷入絕境。不過在以哈戰爭方面，哈瑪斯依舊還握有人質，雙方還在停火談判中。

拜登也概述川普政府將面臨的挑戰：依舊混亂的中東、持續的俄烏戰爭、脆弱的紅海局勢。「美國必須繼續應對烏克蘭、中東、印太地區的嚴峻挑戰。必須繼續對葉門的青年運動(Houthis)施壓，他們正在襲擊紅海船隻、向以色列發射飛彈、向美軍開火；必須遏制朝鮮，他們正在炫耀核武力、向俄靠攏，未來幾個月或幾年肯定會帶來新挑戰。」