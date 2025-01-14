趕在卸任前 拜登再免15萬人學貸

拜登在任期最後一個星期，又免除15萬人的學貸，總計在任上免除500多萬人的學貸。(美聯社)

總統拜登 13日宣布免除超過15萬人的學生貸款 ，趕在下台前最後一次取消學貸 ，款項達42億元。連同最新受惠的15萬人，拜登政府已豁免超過500萬名聯邦學生貸款人的債務，總額達到1836億元，比任何一位總統為多。

最新獲免除學貸者包括8.5萬個因學校「不誠實或欺詐行為」而蒙受經濟損失的學生、6.1萬有殘疾的貸款人和6100名公共服務工作者。

拜登發聲明說，「我的政府採取了歷史性行動，減輕學生債務負擔，追究不良行為者的責任，並為全國學生而戰。」

當選總統川普目前仍未詳細說明他的學貸政策，但普遍相信會喊停豁免學貸。競選期間他在電視辯論上曾形容學貸豁免計畫是「一場大災難」，指是卑鄙及非法。共和黨人也一直反對拜登慷納稅人之慨，認為這個計畫最終是由沒上過大學及已償還學貸的納稅人埋單。

拜登最後一輪的紓困措施，是透過教育部的貸款人辯護(borrower defense)程序實施，這種豁免學貸方式適用於遭大學誤導或欺詐的貸款人。這個程序早於1994年已經制訂，但罕有採用，直至歐巴馬政府任內爆出營利性大學的詐欺醜聞後才大規模推行。

最新受惠的學生，多數就讀於私營教育集團Center for Excellence in Higher Education旗下多所現已停辦的院校及大學，這些學校向申請就讀的學生撒謊及隱藏學貸條款。

拜登上台前極少學貸借款人獲得豁免，數字僅為7000人，但他上台後不但豁免，疫情期間暫時放寬的規定，疫後幾乎變成永久化。

拜登更推出「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE Plan)及援引「高等教育法」(HEA)為3000萬名借款人豁免全部或部分學貸，儘管遭共和黨人告上聯邦法院而停止，但拜登政府轉向透過現有機制，最大限度為學貸借款人提供救濟。

共和黨人聲言一定改變拜登的做法，北卡州共和黨聯邦眾議員福克斯(Virginia Foxx)表示，川普上任後，「這場騙局將最終被揭穿」。