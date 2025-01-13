貝佐斯「藍源」新火箭首度試射 挑戰SpaceX市場主宰地位

貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯 與特斯拉執行長馬斯克兩大富豪之間的「太空 大戰」本周將升溫，貝佐斯旗下的航太業者藍源(Blue Origin)於13日首次發射新旗艦火箭，成為該公司能否挑戰SpaceX 在火箭發射市場主宰地位的關鍵考驗。

藍源公司在社群平台X上宣布，預定最快於13日凌晨1時，在佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地發射「新葛倫」(New Glenn)火箭；這枚火箭原本最早計畫2020年發射，但一再拖延，這回因為天候不佳，又比原訂計畫延後一天。

這次發射任務的目的是要將一組藍源的測試衛星射上軌道，並讓火箭下半部降落在大西洋上的一艘無人船。

在藍源的宏偉計畫卡關多年後，這趟飛行將是該公司的重要實力展示，象徵首度大步快進全球發射服務事業。該公司目前的發射載具「新謝帕德號」(New Shepard)主要用於次軌道太空旅遊，雖已載運付費旅客往返太空邊界，但還無法將人類和衛星送上地球軌道。

貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)

相較下，馬斯克的SpaceX成立時間雖與藍源差不多，發射能力卻已遠超過藍源。

SpaceX的獵鷹9號(Falcon 9)火箭是目前全球實射經驗最多的軌道火箭。和馬斯克一樣，貝佐斯也對許多事業都充滿興趣的全球富豪，創辦了亞馬遜，並擁有華盛頓郵報。

若藍源成功發射新葛倫火箭，將得以晉身有能力把衛星送上軌道的太空新創菁英俱樂部，從而挑戰SpaceX在發射市場的主宰地位。

對藍源來說，更重要的或許是，新葛倫火箭可能成為貝佐斯太空夢想的關鍵環節。在短期未來內，新葛倫火箭將幫助藍源消化與客戶的100億美元積壓訂單。長期而言，藍源計畫利用這枚火箭進行登月任務，並實現將整體工業搬離地球的終極目標。

貝佐斯去年說：「我們需要降低前往太空的成本。若假設能讓汙染產業在下個世代或再下個世代搬離地球，這樣地球就能維持它應有的樣子。」

SpaceX的巨型火箭「星艦」(Starship)原定將在13日下午5時進行第七次測試，但已因天候因素，延後到15日進行。這次測試目的是測試升級後的火箭上半部，並再次嘗試第五次測試成功、但第六次測試失敗的「捕捉」回收火箭。相較於於新葛倫和SpaceX其他服役中的火箭只回收下半部，星艦火箭的設計目標是要能回收整枚火箭。