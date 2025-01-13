我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

貝佐斯「藍源」新火箭首度試射 挑戰SpaceX市場主宰地位

編譯易起宇／綜合報導
貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)
貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉執行長馬斯克兩大富豪之間的「太空大戰」本周將升溫，貝佐斯旗下的航太業者藍源(Blue Origin)於13日首次發射新旗艦火箭，成為該公司能否挑戰SpaceX在火箭發射市場主宰地位的關鍵考驗。

藍源公司在社群平台X上宣布，預定最快於13日凌晨1時，在佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地發射「新葛倫」(New Glenn)火箭；這枚火箭原本最早計畫2020年發射，但一再拖延，這回因為天候不佳，又比原訂計畫延後一天。

這次發射任務的目的是要將一組藍源的測試衛星射上軌道，並讓火箭下半部降落在大西洋上的一艘無人船。

在藍源的宏偉計畫卡關多年後，這趟飛行將是該公司的重要實力展示，象徵首度大步快進全球發射服務事業。該公司目前的發射載具「新謝帕德號」(New Shepard)主要用於次軌道太空旅遊，雖已載運付費旅客往返太空邊界，但還無法將人類和衛星送上地球軌道。

貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)
貝佐斯旗下的航太業者藍源將於13日首次發射新旗艦火箭。(路透)

相較下，馬斯克的SpaceX成立時間雖與藍源差不多，發射能力卻已遠超過藍源。

SpaceX的獵鷹9號(Falcon 9)火箭是目前全球實射經驗最多的軌道火箭。和馬斯克一樣，貝佐斯也對許多事業都充滿興趣的全球富豪，創辦了亞馬遜，並擁有華盛頓郵報。

若藍源成功發射新葛倫火箭，將得以晉身有能力把衛星送上軌道的太空新創菁英俱樂部，從而挑戰SpaceX在發射市場的主宰地位。

對藍源來說，更重要的或許是，新葛倫火箭可能成為貝佐斯太空夢想的關鍵環節。在短期未來內，新葛倫火箭將幫助藍源消化與客戶的100億美元積壓訂單。長期而言，藍源計畫利用這枚火箭進行登月任務，並實現將整體工業搬離地球的終極目標。

貝佐斯去年說：「我們需要降低前往太空的成本。若假設能讓汙染產業在下個世代或再下個世代搬離地球，這樣地球就能維持它應有的樣子。」

SpaceX的巨型火箭「星艦」(Starship)原定將在13日下午5時進行第七次測試，但已因天候因素，延後到15日進行。這次測試目的是測試升級後的火箭上半部，並再次嘗試第五次測試成功、但第六次測試失敗的「捕捉」回收火箭。相較於於新葛倫和SpaceX其他服役中的火箭只回收下半部，星艦火箭的設計目標是要能回收整枚火箭。

太空 SpaceX 貝佐斯

上一則

網路約會詐騙暴增…去年削走10億 兩黨議員聯手遏亂象

下一則

高薪又彈性？「遠端工作」詐騙盛行 紐約州檢察長出擊

延伸閱讀

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭
挑戰SpaceX地位 貝佐斯藍源火箭最快本周首飛

挑戰SpaceX地位 貝佐斯藍源火箭最快本周首飛
嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職

嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職
諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈

諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈

熱門新聞

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼