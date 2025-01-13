日鐵收購美鋼案 延到6月由川普上任處理

美國鋼鐵公司位於密西根州的工廠。拜登總統3日以行政命令阻止日本製鐵以147億元收購美國鋼鐵公司，但白宮方面已決定暫緩執行命令，讓法院有時間審理兩家公司提出的抗告。(路透)

拜登 政府將暫緩執行要求日本 製鐵公司(Nippon Steel)放棄收購美國鋼鐵公司(U.S. Steel)的行政命令。這次延期將使法院有時間審查各方針對拜登命令提出的法律挑戰，雙方有30天的時間來解除交易。

日鐵與美鋼在一份聯合聲明中表示：「我們很高興美國外資投資 委員會(CFIUS)同意將拜登總統行政命令中要求雙方永久放棄交易的截止日期延長至2025年6月18日。」聲明並指出，「我們期待完成此次交易，這將確保美國鋼鐵業和所有利益相關者的最佳未來。」

美聯社認為，拜登的決定可能讓美國鋼鐵工人生計面臨問題。

日本製鐵以將近150億元申購設在匹茲堡的美國鋼鐵，保證投資27億元在美鋼印第安納州蓋瑞市(Gary)、賓州蒙谷(Mon Valley)兩地陳舊的煉鋼廠；日鐵另保證未來十年，沒取得美國政府批准，不會減少美國的鋼鐵產能。

美國鋼鐵蒙谷當地工廠的工會副理事長朱蓋(Jason Zugai)表示，日本製鐵打算投資當地，另承諾十年不裁員，工人們除日鐵以外，沒聽別人說有這些承諾。

全國鋼鐵業工會高層向拜登施壓，扼殺日本製鐵購買美鋼一案，但朱蓋及一些美鋼蒙谷廠當地工人不同意，他們反而支持日本製鐵的收購。

拜登3日擋下本收購案；即將上任的川普也出面反對日本製鐵的收購。

美國鋼鐵公司在二戰製造業繁榮的頂峰期購用34萬員工。但外國的競爭，如1970、80年代的日本，以及後來的中國，都侵蝕美鋼的地位，迫使公司關廠裁員。該公司目前雇用員工總數不到2萬2000人；鋼鐵業由中國主宰。

美國鋼鐵公司表示，需要來自日本製鐵的現金，才能繼續投資在賓州、印第安納州的鼓風爐。去年9月美鋼便示警說，沒有日本製鐵的收購，美鋼鼓風爐設備大致上就運轉不動，讓成千上萬薪津不錯的工會會員工作陷入危機，對兩地很多社區都有負面影響。