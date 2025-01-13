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「極盜戰2」劫走北美周末票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
傑瑞德巴特勒主演的「鑽石大劫案：極盜戰」上映首周以1550萬元登上北美票房冠軍。(美聯社)
傑瑞德巴特勒主演的「鑽石大劫案：極盜戰」上映首周以1550萬元登上北美票房冠軍。(美聯社)

獅門娛樂(Lionsgate)動作片「鑽石大劫案：極盜戰」(Den of Thieves 2: Pantera)上映首周以1550萬元登上北美票房冠軍。

1月中旬通常是電影市場較冷清的時期，洛杉磯受大火影響有約10家電影院關閉，票房更加慘澹。

傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)主演的「鑽石大劫案：極盜戰」是2018年搶劫動作驚悚片「極盜戰」的續集，首映票房與第一集當時的1520萬元相差不大，小歐西亞傑克森(O'Shea Jackson Jr.)參與續集演出。

「極盜戰2」的製作成本約4000萬元，觀眾反應尚可，在影評網站CinemaScore獲得B+評分，但爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數僅58%。

周末另一部大範圍上映的電影是英國歌手羅比威廉斯(Robbie Williams)音樂傳記片「更好的人」(Better Man)，電影中羅比威廉斯的角色以一隻動畫生成的黑猩猩演出，可說是近年此類型電影中相當大膽的嘗試。但該片票房僅110萬元，成績遠不如導演麥可格雷希(Michael Gracey) 2017年的作品「大娛樂家」(The Greatest Showman)，不過「更好的人」獲得更好的評價。

周末的票房榜單上仍多為先前假期檔期上映的電影，包括「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)、「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3) 、「吸血鬼：諾斯費拉圖」(Nosferatu) 、「海洋奇緣2」(Moana 2)。

由貝瑞詹金斯(Barry Jenkins)執導的「獅子王：木法沙」上映第四周仍持續吸金，新增1320萬元票房，全球總票房累計5億3970萬元。同樣上映第四周的「音速小子3」票房新增1100萬元，全球票房累計3億8480萬元。

「海洋奇緣2」上映第七周新增650萬元，全球票房累計9億8980萬元，有望在接下來幾日成為2024年第三部達到10億元票房的迪士尼電影，前兩部為「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)、「死侍與金鋼狼」(Deadpool and Wolverine)。

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