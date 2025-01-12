向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，「新葛倫」（New Glenn），預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，盼能撼動商業太空競賽。(路透)

成立1/4世紀後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）旗下藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，盼能撼動商業太空競賽。

中央社引述法新社報導，藍源在社群平台X發布消息指出，由於海況不佳，原於明天進行的發射延後一天。

這枚火箭以傳奇太空人 之名命名為「新葛倫」（New Glenn），高320英尺（98公尺），差不多是一棟32層建築物高，預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，發射窗口於當地時間13日凌晨1時開啟。

透過這項代號NG-1的任務，世界第二富有的貝佐斯將目標直接瞄準世界首富馬斯克 （Elon Musk）。馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）透過其獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）在軌道發射市場占據主導地位。

這些服務為商業部門、五角大廈和美國國家航空暨太空總署（NASA）服務，包括最重要的運送太空人往返國際太空站（ISS）。

如果一切按計畫進行，發射後不久，藍源將嘗試將第一節推進器，降落在大西洋近海一艘以貝佐斯母親為名的「賈桂琳」（Jacklyn）無人駕駛船上。

這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具「藍環」（Blue Ring）的原型，期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。