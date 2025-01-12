我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

中央社／佛州卡納維爾角11日綜合外電報導
藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，「新葛倫」（New Glenn），預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，盼能撼動商業太空競賽。(路透)
藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，「新葛倫」（New Glenn），預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，盼能撼動商業太空競賽。(路透)

成立1/4世紀後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，盼能撼動商業太空競賽。

中央社引述法新社報導，藍源在社群平台X發布消息指出，由於海況不佳，原於明天進行的發射延後一天。

這枚火箭以傳奇太空人之名命名為「新葛倫」（New Glenn），高320英尺（98公尺），差不多是一棟32層建築物高，預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，發射窗口於當地時間13日凌晨1時開啟。

透過這項代號NG-1的任務，世界第二富有的貝佐斯將目標直接瞄準世界首富馬斯克（Elon Musk）。馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）透過其獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）在軌道發射市場占據主導地位。

這些服務為商業部門、五角大廈和美國國家航空暨太空總署（NASA）服務，包括最重要的運送太空人往返國際太空站（ISS）。

如果一切按計畫進行，發射後不久，藍源將嘗試將第一節推進器，降落在大西洋近海一艘以貝佐斯母親為名的「賈桂琳」（Jacklyn）無人駕駛船上。

這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具「藍環」（Blue Ring）的原型，期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。

太空人 貝佐斯 馬斯克

上一則

雷蒙多：台積電4奈米晶片已在美生產 良率品質媲美台灣

延伸閱讀

馬斯克自稱電玩高手 玩家：疑似找人代打或鑽漏洞

馬斯克自稱電玩高手 玩家：疑似找人代打或鑽漏洞
未上任先跳票？馬斯克突改口：砍2兆預算目標要減半

未上任先跳票？馬斯克突改口：砍2兆預算目標要減半
未上任先跳票？ 馬斯克改口：砍2兆預算目標要減半

未上任先跳票？ 馬斯克改口：砍2兆預算目標要減半
金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

熱門新聞

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃