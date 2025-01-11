我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州野火變風向已13人喪生 高級住宅重災區驚人對比街景曝光

應對火災便利市民 洛杉磯地鐵延長免費乘車

喬州選務誹謗案／朱利安尼藐視法庭罪成 被判日罰200元

編譯陳韻涵／即時報導
前紐約市長朱利安尼違反法院命令且不配合交出資產資料，10日遭哥倫比亞特區聯邦法院判定判定藐視法庭，處以每日200元罰款直到配合法院命令為止。(美聯社)
前紐約市長朱利安尼違反法院命令且不配合交出資產資料，10日遭哥倫比亞特區聯邦法院判定判定藐視法庭，處以每日200元罰款直到配合法院命令為止。(美聯社)

現年80歲的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)違反法院命令且不配合交出資產資料，10日遭哥倫比亞特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)判定判定藐視法庭，處以每日200元罰款直到配合法院命令為止。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，華盛頓聯邦陪審團2023年12月裁定，朱利安尼損害喬州選務人員莫斯(Wandrea ArShaye "Shaye" Moss)和她母親弗里曼(Ruby Freeman)的名譽，應賠償她們約1億4800萬元。

紐約時報(NYT)和有線電視新聞網(CNN)則報導，曼哈頓南區聯邦法官利曼(Lewis Liman)以朱利安尼未配合清點資產工作，且將資產文件交給弗利曼和莫斯為由，認定曾任即將上任的川普總統私人律師的朱利安尼藐視法庭。

霍維爾去年警告朱利安尼，別再於網路節目中捏造謊言、抹黑莫斯和弗里曼。霍維爾問朱利安尼：「1億4800萬元還無法阻止你口出惡言嗎？」

霍維爾命令朱利安尼提交聲明，承認他看過誹謗審判中的證詞和證據，且無證詞或政府報告顯示弗利曼和莫斯涉及違法情事。

霍維爾另對朱利安尼祭出未遵守聲明的期限，每天處以200元罰款。

霍維爾表示，若朱利安尼進一步違法，法院將不排除對他判處徒刑或監禁。他宣讀判決時表示，「令人氣憤且可恥，朱利安尼先生，這實在放肆。」

朱利安尼出席10日舉行的聽證會，法官審查朱利安尼聲請破產案的銀行文件，這些文件顯示朱利安尼聲稱其資產和負債屬於「豁免資產」，其中包括他在佛羅里達州棕櫚灘、價值350萬元的房地產。

當被要求審查銀行帳戶時，朱利安尼回答，「那些不是我的銀行帳戶，我無權存取」。

朱利安尼表示，由於他的銀行帳戶被凍結，無法提款，所以那些帳戶並不屬於他。

此外，將於16日在紐約舉行的另一場審判，會決定朱利安尼是否可以保住他目前所居住的佛州棕櫚灘共有公寓，以及三枚紐約洋基隊世界盃勝利紀念戒指。朱利安尼聲稱，他早在2018年就將這些戒指送給兒子了。

喬州 破產 佛州

上一則

布林肯出訪南韓、日、法「收官之旅」拚扭轉評價

延伸閱讀

朱利安尼遲遲未提交資產清單 判藐視法庭

朱利安尼遲遲未提交資產清單 判藐視法庭
MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼
MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對

MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對
法官責未交資產 朱利安尼庭上哭窮：付不了帳單

法官責未交資產 朱利安尼庭上哭窮：付不了帳單

熱門新聞

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上
奇蹟 洛杉磯野火燒過富人區 唯1棟豪宅倖免於難

奇蹟 洛杉磯野火燒過富人區 唯1棟豪宅倖免於難