喬州選務誹謗案／朱利安尼藐視法庭罪成 被判日罰200元

前紐約市長朱利安尼違反法院命令且不配合交出資產資料，10日遭哥倫比亞特區聯邦法院判定判定藐視法庭，處以每日200元罰款直到配合法院命令為止。(美聯社)

現年80歲的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)違反法院命令且不配合交出資產資料，10日遭哥倫比亞特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)判定判定藐視法庭，處以每日200元罰款直到配合法院命令為止。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，華盛頓聯邦陪審團2023年12月裁定，朱利安尼損害喬州 選務人員莫斯(Wandrea ArShaye "Shaye" Moss)和她母親弗里曼(Ruby Freeman)的名譽，應賠償她們約1億4800萬元。

紐約時報(NYT)和有線電視新聞網(CNN)則報導，曼哈頓南區聯邦法官利曼(Lewis Liman)以朱利安尼未配合清點資產工作，且將資產文件交給弗利曼和莫斯為由，認定曾任即將上任的川普總統私人律師的朱利安尼藐視法庭。

霍維爾去年警告朱利安尼，別再於網路節目中捏造謊言、抹黑莫斯和弗里曼。霍維爾問朱利安尼：「1億4800萬元還無法阻止你口出惡言嗎？」

霍維爾命令朱利安尼提交聲明，承認他看過誹謗審判中的證詞和證據，且無證詞或政府報告顯示弗利曼和莫斯涉及違法情事。

霍維爾另對朱利安尼祭出未遵守聲明的期限，每天處以200元罰款。

霍維爾表示，若朱利安尼進一步違法，法院將不排除對他判處徒刑或監禁。他宣讀判決時表示，「令人氣憤且可恥，朱利安尼先生，這實在放肆。」

朱利安尼出席10日舉行的聽證會，法官審查朱利安尼聲請破產 案的銀行文件，這些文件顯示朱利安尼聲稱其資產和負債屬於「豁免資產」，其中包括他在佛羅里達州棕櫚灘、價值350萬元的房地產。

當被要求審查銀行帳戶時，朱利安尼回答，「那些不是我的銀行帳戶，我無權存取」。

朱利安尼表示，由於他的銀行帳戶被凍結，無法提款，所以那些帳戶並不屬於他。

此外，將於16日在紐約舉行的另一場審判，會決定朱利安尼是否可以保住他目前所居住的佛州 棕櫚灘共有公寓，以及三枚紐約洋基隊世界盃勝利紀念戒指。朱利安尼聲稱，他早在2018年就將這些戒指送給兒子了。