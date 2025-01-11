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摩根大通：3月起結束混合上班模式 5天都進辦公室上班

編譯盧炯燊／綜合報導
摩根大通宣布即將結束員工遠距工作，3月份起一周五天到辦公室上班。(路透)
摩根大通宣布即將結束員工遠距工作，3月份起一周五天到辦公室上班。(路透)

美國最大銀行摩根大通(JPMorgan Chase)10日正式發出通告，要求所有員工全面恢復辦公室工作，從今年3月開始每星期返回辦公室工作五天，意味在疫情期間實施的在家及辦公室混合上班模式宣告結束，然而有關決定引起部分員工不滿，最少300人在公司內部網頁留言投訴。

疫情期間，全球雇用超過31萬人的摩根大通，讓員工在家工作，經過數月的疫情停擺後，2021年中輪流召回員工返回辦公室。2023年4月開始，大約60%員工已每周返回辦公室工作五天，上至執行長，下至交易員及各地分行員工已遵循有關要求，但仍有部分人採取每星期三天到辦公室的工作機制。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)與高盛(Goldman Sachs)、摩根史坦利(Morgan Stanley)等金融集團的高層一樣，大力提倡員工返回辦公室工作，認為這有利於學習、創新及公司文化。

戴蒙與銀行高層發出的通告指出，「現在是鞏固我們全職在辦公室工作的最佳時機」，強調這是公司營運的最佳方式。

通告又表示，知道有些人仍然喜歡混合上班模式，因此會尊重這些人，但表示一起工作可以大大增強輔導、學習、集思廣益及完成任務的能力。

拒絕透露姓名的人士指出，一些員工在公司內部網發表評論，反對全面返回辦公室上班，因為這會增加托兒及通勤成本，也擔憂對心理健康造成壓力。

另外有人表示，在通告發出一小時內已有300多條回饋評論，之後頁面不能再啟動。

銀行方面指出，員工在返回辦公室全面上班前，會提前最少有30天收到通知，若需要更多時間準備的話，可要求經理批准。

通告裡還包含一個常見問題的列表鏈接，詳細說明遠端工作的特殊例外情況、出於個人原因而需要工作更有彈性以及出勤紀錄等。

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