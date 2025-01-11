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遭誣告為間諜 華裔教授控堪大「惡意歧視」迫害

編譯盧炯燊／綜合報導
華人學者陶豐上周控告堪薩斯大學，指該校「惡意、持續的歧視」，向聯邦調查局不當舉報，導致其生活、事業、聲譽及財務受損。(美聯社)
華人學者陶豐上周控告堪薩斯大學，指該校「惡意、持續的歧視」，向聯邦調查局不當舉報，導致其生活、事業、聲譽及財務受損。(美聯社)

遭聯邦司法部指控為間諜，後來又被撤銷罪名的華裔化學教授陶豐(Feng "Franklin" Tao)，上周對前東家堪薩斯大學(University of Kansas)提起訴訟，指該校「惡意、持續的歧視」，向聯邦調查局(FBI)作出不當舉報，導致其生活、事業、聲譽及財務受損。

川普在第一任總統任期，於2018年啟動「中國行動計畫」(China Initiative)，旨在打擊商業間諜活動；該計畫於2022年2月終止，期間華裔科學家、研究人員成為廣泛審查目標，也引發關於學術自由及「獵巫」行動的爭議。

2019年陶豐成為該計畫下首位被捕的華裔學者，於2020年6月被控對任職的堪薩斯大學及美國政府隱瞞為中國工作，並遭七項電信欺詐及三項虛假陳述共10項罪名，期間堪薩斯大學解雇了他，迄今尚未復職。

案件纏訟四年後，2024年7月審判終結，司法部對陶豐的10項指控全部撤銷，他也是該計畫最後一位結案的華裔教授。

陶豐上周提告堪薩斯大學與司法部勾結迫害他。訴狀稱「由於堪薩斯大學的惡劣行為，他的生活、事業、聲譽和財務狀況都陷入了困境」，又指「大學沒有秉持嚴謹的學術態度及開明的批判性判斷，而是參與散布恐懼及種族主義迫害」。

陶豐訴狀指出2019年，該校一名訪問學者向他勒索30萬元，否則要向FBI舉報他參與商業間諜活動。在陶豐拒絕後，對方以假名向大學舉報，指他不僅參與間諜活動，而且是中國「長江學者」，享有福州大學全職薪酬。

訴狀指堪大在未向陶豐求證以及評估舉報可信度的情況下通知FBI並配合FBI調查，對他非法監視、突擊搜查他的實驗室及住所；大學不但沒保護自己的員工，反而充當政府工具。

堪大在全案定讞前於2023年解雇了他，違反了協議。有關協議規定大學要等到全案結束後才決定是否解雇他。

陶豐要求恢復原職、賠償薪酬損失、名譽損害、精神損失以及訴訟費用。

堪大及司法部均未對陶豐的提告做出回應。

司法部 間諜 華裔

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