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近100萬人臨時保護 拜登延長居留18個月 但川普可能終止

編譯盧炯燊／綜合報導
2023年11月14日，大批無證移民示威要求美國政府提供臨時保護身份(TPS)，在川普即將重新執政之際，拜登政府10日宣布延長近100萬名臨時保護身分人士的停留期限。(美聯社)
2023年11月14日，大批無證移民示威要求美國政府提供臨時保護身份(TPS)，在川普即將重新執政之際，拜登政府10日宣布延長近100萬名臨時保護身分人士的停留期限。(美聯社)

正當川普磨刀霍霍準備就職總統之後立即大舉驅逐無證移民，拜登政府10日宣布延長近100萬名臨時保護身分人士的停留期限，這個措施無異是給川普製造麻煩，使他的打擊移民計畫更加複雜。

國土安全部(DHS)宣布延長合法逗留期限，主要針對60多萬委內瑞拉人、23多萬薩爾瓦多人，10多萬烏克蘭人及接近2000名蘇丹人，他們可以繼續獲得臨時保護身份(TPS)再居留多18個月。

國會在1990年通過實施TPS；該計畫下允許指定國家的國民可在美國有合法居住，工作及生活，但不會因此成為公民；每次臨時保護為期18個月，到期時得視情況必要予以延長，否則成為無證移民。

這些獲指定的人士主要是由於本國內戰衝突、環境災難、流行疫情，以及因為特殊情況，使其無法返國。

川普在首個任期內曾試圖大幅限制TPS的使用，主要是針對薩爾瓦多公民。拜登上台後則大力支持TPS並擴大適用範圍，覆蓋來自17個國家接近100萬人，包括委內瑞拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、阿富汗、蘇丹、烏克蘭、黎巴嫩等。

不過在川普重新執政後，拜登這次延長近100萬人的臨時保護措施，可能會被終止；聯邦法規容許提前終止TPS延長期效，但以前從未執行過。

這項最新宣布的最大受益者是委內瑞拉人，因為該國的馬杜洛(Nicolas Maduro)總統剛剛展開第三個任期。

國務院10日的聲明說，基於馬杜洛政權下的政治和經濟危機，委內瑞拉繼續面臨嚴重的人道主義緊急情況。而國土安全部則指薩爾瓦多的環境條件及天災，阻礙了國民回國。

委內瑞拉人TPS保護期將從2025年4月延長至2026年10月2日；薩爾瓦多人的保護預定今年3月到期，現可延至2026年9月9日；烏克蘭人的TPS臨時保護身份則延長至2026年8月。

川普 拜登 烏克蘭

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