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拜登擴大保護LGBTQ+學生新規文被推翻 聯邦法院：即起全面廢除

編譯盧炯燊／綜合報導
大學生在教育部外抗議「1972年教育法修正案第9條」，肯塔基州聯邦地區法官瑞夫斯9日裁定，這個長達1500頁的新法規存在「致命」的法律缺陷，因此全部予以廢除。(美聯社)
大學生在教育部外抗議「1972年教育法修正案第9條」，肯塔基州聯邦地區法官瑞夫斯9日裁定，這個長達1500頁的新法規存在「致命」的法律缺陷，因此全部予以廢除。(美聯社)

拜登總統去年進一步擴大禁止教育領域存在性別歧視的「1972年教育法修正案第9條」(Title IX)，延伸到保護LGBTQ+學生，防止因基於性別認同或性傾向而遭歧視，然而新規定引起極大爭議，聯邦法院法官9日裁定，拜登的做法超越總統權限，即時起全面廢除。

肯塔基州聯邦地區法院法官瑞夫斯(Danny C. Reeves)9日裁定，這個長達1500頁的新法規存在「致命」的法律缺陷，因此要全部廢除。

瑞夫斯在判詞指出，「1972年教育法修正案第9條」裡並沒有任何說明，其適用範圍可以超過國會所制定的更多內容，因此拜登的做法是試圖繞過立法程序」。他指拜登徹底改變「第九條」，超越了其總統權限。

他認為，與其刪除新規則的某些內容，不如徹底廢除，恢復到最初制訂「第九條」時的詮釋，因此他決定將該法回復到1972年的面貌。

自拜登擴大「第九條」的適用範圍後，包括肯塔基、田納西、印第安納、俄亥俄、維州及西維州等26個共和黨執政州先後提出訴訟。

對於聯邦法官本次判決，田州檢察長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)認為，這是對拜登政府「不斷推行激進性別意識形態」的拒絕。

他發聲明說，由於拜登規則已被徹底廢除，川普重返白宮後將可以重新審視「第九條」的規定。

川普在競選時已表明，在就任第一天即廢除新規，同時徹底禁止大學跨性別運動員。

參院衛生、教育、勞工和退休金委員會主席、共和黨籍的卡西迪(Bill Cassidy)也直斥拜登的規定，違背了制訂 「第九條」時的初衷，又說在川普總統及共和黨在國會占多數下，會確保婦女、女孩在球場及課堂上的一切成功機會。

川普上個任期的教育部長德沃斯(Betsy DeVos)反對拜登的規定尤為激烈。她在X平台帖文，指拜登對「第九條」的激進、非法及荒謬的修訂，已經使該法案的精神蕩然無存。

聯邦教育部對法官的裁決並未置評。

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