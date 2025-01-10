捏造拜登父子收受巨額賄賂 FBI線民被判刑6年

曾為聯邦調查局(FBI)擔任線民的史米爾諾夫(中)涉嫌捏造證據，指稱總統拜登父子收受巨額賄賂一案，法官在8日將他判處六年徒刑。(美聯社)

曾為聯邦調查局(FBI )擔任線民的史米爾諾夫(Alexander Smirnov)涉嫌捏造證據，指稱總統拜登 父子收受巨額賄賂一案，法官在8日將他判處六年徒刑。

史米爾諾夫上月16日在洛杉磯聯邦法院承認，向FBI謊稱拜登於2015年擔任副總統期間，與兒子杭特(Hunter Biden)各自接受烏克蘭布瑞斯馬能源公司(Burisma)500萬元賄賂。司法部特別檢察官韋斯(David Weiss)指史米爾諾的目的是為了影響2020年總統大選結果。

韋斯在法庭文件中表示，擁有美國及以色列雙重國籍的史米爾諾夫在向FBI提供假證詞之前，曾對拜登競選總統，多次發表「個人偏見」言論。

由於史米爾諾夫的假線報，拜登家族遭到國會眾院共和黨議員的調查，即使拜登出任總統，共和黨人仍不斷就此攻擊他，並以此做為彈劾 拜登的依據。

當時拜登指有關彈劾只是一場「表演」，外界也視為是對前總統川普遭彈劾的報復，從而加劇了國會兩黨的鬥爭。

韋斯指出，史米爾諾夫的虛假指控「在國會引發軒然大波」。事實是調查人員發現，拜登2017年擔任副總統後，史米爾諾夫才開始與布瑞斯馬能源公司有常規業務往來。

這位特檢官在法庭文件裡，直斥史米爾諾夫犯下叛國罪，說美國慷慨的給予他成為美國公民的榮譽，最高級執法機關對他作為機密人員也給予信任，然而他以試圖干預選舉作為回報。

史米爾諾夫去年2月被捕，除被控對FBI說謊外，去年11月又面臨新指控，指其隱瞞了2020年至2022年期間數百萬元收入。

辯護律師求情說，史米爾諾夫作為FBI線民，十多年來為美國政府提供了「實質性協助」，又以他患有眼疾、已汲取深刻教訓、不會再觸犯法律等為由，要求輕判四年以下刑期，但法官最終還是判處六年。