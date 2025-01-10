我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

捏造拜登父子收受巨額賄賂 FBI線民被判刑6年

編譯盧炯燊／綜合報導
曾為聯邦調查局(FBI)擔任線民的史米爾諾夫(中)涉嫌捏造證據，指稱總統拜登父子收受巨額賄賂一案，法官在8日將他判處六年徒刑。(美聯社)
曾為聯邦調查局(FBI)擔任線民的史米爾諾夫(中)涉嫌捏造證據，指稱總統拜登父子收受巨額賄賂一案，法官在8日將他判處六年徒刑。(美聯社)

曾為聯邦調查局(FBI)擔任線民的史米爾諾夫(Alexander Smirnov)涉嫌捏造證據，指稱總統拜登父子收受巨額賄賂一案，法官在8日將他判處六年徒刑。

史米爾諾夫上月16日在洛杉磯聯邦法院承認，向FBI謊稱拜登於2015年擔任副總統期間，與兒子杭特(Hunter Biden)各自接受烏克蘭布瑞斯馬能源公司(Burisma)500萬元賄賂。司法部特別檢察官韋斯(David Weiss)指史米爾諾的目的是為了影響2020年總統大選結果。

韋斯在法庭文件中表示，擁有美國及以色列雙重國籍的史米爾諾夫在向FBI提供假證詞之前，曾對拜登競選總統，多次發表「個人偏見」言論。

由於史米爾諾夫的假線報，拜登家族遭到國會眾院共和黨議員的調查，即使拜登出任總統，共和黨人仍不斷就此攻擊他，並以此做為彈劾拜登的依據。

當時拜登指有關彈劾只是一場「表演」，外界也視為是對前總統川普遭彈劾的報復，從而加劇了國會兩黨的鬥爭。

韋斯指出，史米爾諾夫的虛假指控「在國會引發軒然大波」。事實是調查人員發現，拜登2017年擔任副總統後，史米爾諾夫才開始與布瑞斯馬能源公司有常規業務往來。

這位特檢官在法庭文件裡，直斥史米爾諾夫犯下叛國罪，說美國慷慨的給予他成為美國公民的榮譽，最高級執法機關對他作為機密人員也給予信任，然而他以試圖干預選舉作為回報。

史米爾諾夫去年2月被捕，除被控對FBI說謊外，去年11月又面臨新指控，指其隱瞞了2020年至2022年期間數百萬元收入。

辯護律師求情說，史米爾諾夫作為FBI線民，十多年來為美國政府提供了「實質性協助」，又以他患有眼疾、已汲取深刻教訓、不會再觸犯法律等為由，要求輕判四年以下刑期，但法官最終還是判處六年。

拜登 FBI 彈劾

上一則

路州25歲越裔市長 涉嫌協助販毒集團販運違禁品被捕

下一則

三大信評機構之一「益博睿」涉嫌捏造消費者假信評 聯邦提告

延伸閱讀

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用
國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力

國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力
卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙

卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬