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熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

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熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

中央社／紐約8日綜合外電報導
梅西百貨公司表示，1月底前將關閉65家店面。（歐新社）
梅西百貨公司表示，1月底前將關閉65家店面。（歐新社）

美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面，比先前宣布的50家還多，這是梅西百貨未來3年收掉約150家業績不佳門市計畫的一環，以重振其搖搖欲墜的業務。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，梅西百貨（Macy's Inc.）執行長斯普林（Tony Spring）去年底在財報電話會議中透露，「我們現在預期在本財政年度結束前將關閉約65個據點。依照我們以往的慣例，這些店面將在假期過後歇業。」

梅西百貨並非唯一關閉實體店面的業者。在百貨公司業者掙扎求生、前往購物中心的消費者減少、更多美國人選擇線上購物之際，零售業者紛紛加速收掉門市。

美國零售業者宣布，截至2024年11月底，有超過7100家店面關閉。根據研調機構Coresight Research最近的數據，這比去年同期增加了69%。報告發現，今年迄今已有45家零售業者聲請破產保護，而2023一整年則有25家。

同時，梅西百貨把經營成功押寶在其他品牌上，包括旗下的高檔百貨公司布魯明岱爾（Bloomingdale's）與高檔連鎖美妝店Bluemercury。梅西百貨表示，計畫在未來3年開設15家布魯明岱爾店面與30家Bluemercury門市，同時將翻新現有的約30家Bluemercury店面。

梅西百貨 零售業 Macy's

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