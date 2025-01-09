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金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

編譯盧思綸／即時報導
特斯拉執行長馬斯克去年11月出席眾議院共和黨會議，在台下聽川普發表演說。(路透)
特斯拉執行長馬斯克去年11月出席眾議院共和黨會議，在台下聽川普發表演說。(路透)

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱爾拉下台，且考慮支持其他政黨，尤其是主張右翼民粹主義的英國改革黨，讓下屆英國首相換人當。

馬斯克過去半年來對英國政治表現出濃厚興趣，且對施凱爾政府多次表達強烈批評。比如最近一次是6日發文重提10多年前發生在英國的兒童性侵醜聞，並點名施凱爾應該為此坐牢。

一名知情人士透露，馬斯克認為「西方文明本身受到威脅」。尋求藉由支持其他政黨將工黨和施凱爾取而代之。

在英國大選中，贏得下議院多數席次的政黨的黨魁，會自動成為首相人選，由國王任命及邀請該人籌組下屆政府。

報導指出，近幾十年來，包含布萊爾、強生等英國前首相，曾在大選中獲得壓倒性多數，但由於支持度下滑，最終在議會期間下台。

而馬斯克去年底似乎還支持英國改革黨黨魁法拉吉，日前突然批評法拉吉應該辭去黨魁。

報導引述知情人士指出，馬斯克一直在考察其他取代法拉吉的候選人，包括該黨議員洛威（Rupert Lowe），並且調查可以取代法拉吉的機制。

報導指出，近來英國改革黨的民調激增，相對於去年7月的14%，目前支持度有22%；與此同時，工黨為28%，保守黨為24%。

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