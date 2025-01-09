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涉嫌串通漲房租 司法部控告6家大型房地產公司

記者顏伶如／綜合報導
司法部告六家房地產公司，指控身為房東卻用多種方法串通，讓民眾負擔高價房租。(新華社)
司法部告六家房地產公司，指控身為房東卻用多種方法串通，讓民眾負擔高價房租。(新華社)

司法部對六家大型房地產公司提告，指控身為房東的地產公司彼此串通，利用演算法訂定價格、私下分享敏感訊息給競爭對手，賺取更多租金利潤，讓民眾負擔高價房租。

美國租屋族持續面臨房租的壓力，薪水增加趕不上房租調漲。根據最新統計，2022年當中，租屋族約有半數的30%收入用來繳房租與水電費，比率創下歷年新高。

司法部與包括北卡羅來納州、田納西州、科羅拉多州、加州等十州，對六家房地產公司聯合提告，指控業者彼此勾結串通，導致住在43州與華府特區、共計130萬名租屋民眾房租變貴。

被告之一葛瑞斯塔房地產股份有限公司 (Greystar Real Estate Partners LLC) 在網站發布聲明表示：「葛瑞斯塔向來以最高誠信經營事業，從來不曾參與任何反競爭手段。」聲明指出，將在訴訟中極力證明清白。

司法部指出，被告之間透過電子郵件、電話或群組聊天彼此分享房租、租屋率等敏感訊息給競爭對手，訊息內容包括房租續約比率、演算公式建議的房租價格獲得採納機率如何、例如「一個月免房租」等優惠活動的促銷成果，以及下一季房租價格如何訂定。

司法部表示，六家被告房地產公司之一，已有一家同意與檢察官合作。根據司法部提出的和解協議草案，未來房地產公司訂定房租價格時，不得繼續使用競爭對手的數據資料與演算法。

司法部主管反托拉斯 (antitrust) 事務的代理助理部長米基 (Doha Mekki) 7日在記者會上說，針對軟體公司RealPage 與六家房地產公司的提告，目的在於終止這些業者把營利擺在客戶之上的手段，並讓全國各地數百萬民眾租屋時能得到更加實惠的房租。RealPage 軟體提供建議房租的演算公式。

司法部 房地產 華府特區

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