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趕在拜登卸任前 破紀錄2400萬人參加歐記健保

記者張聲肇／綜合報導
邁阿密一家保險經紀商在櫥窗大力推銷「歐記健保」。據白宮表示，目前加入「 歐記健保」的民眾已接近破紀錄的2400萬人，比前一年增加320萬人，成長幅度達9%。(美聯社)
邁阿密一家保險經紀商在櫥窗大力推銷「歐記健保」。據白宮表示，目前加入「 歐記健保」的民眾已接近破紀錄的2400萬人，比前一年增加320萬人，成長幅度達9%。(美聯社)

白宮8日公布，目前加入「 歐記健保」(Obamacare) 的民眾已接近破紀錄的2400萬人，比前一年增加320萬人，成長幅度達9%；由於距離登記截止日僅剩大約一周，預料還會有更多人趕在拜登卸任前投保。

聯邦醫療保險與醫療補助計畫服務中心 (Center for Medicare & Medicaid Services) 指出，去年有2040萬人選擇新計畫投保或自動續保，使得2025年保戶人數幾達2400萬，未續保的人數則約有90萬。

拜登總統表示，「這意味參加聯邦健保的人數，幾乎是我上任之初的兩倍。這不是湊巧，我就任時就向美國人民保證，會降低健康照護和處方藥的成本，讓大家更容易加入健保，也會加強歐記健保、聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡) 和醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)。」

拜登又說，「我很驕傲本政府做到了，即使共和黨的民選官員一再阻擋，想讓數百萬美國人想保也保不成。我呼籲國會擴大我們獲得的進展，今年延長歐記健保保費的抵稅，確保美國人都有機會加入高品質、也負擔得起的健保。」

2025年度「歐記健保」從去年11月1日開始登記，在參加聯邦健保市場的州是元月15日截止，其他州是則到本月底。

川普在第一任的四年當中，數度企圖廢止歐記健保，但未成功。2023年11月，他在自己創辦的「真實社群」(Truth Social) 平台揚言，要把歐記健保廢掉，另起爐灶。

不過，後來他又改口說不廢了。去年3月，他在「真實社群」上說，他競選重回白宮，不是為了要廢止歐記健保，而是要讓它「更好、更便宜。」去年9月，在總統候選人辯論中，他說他已有「 另一健保計畫的概念」，他設想的制度「比歐記健保更好」，但沒說明細節。

歐記健保 聯邦醫療保險 拜登

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