今年想退休 在這15州至少要100萬存款才夠

退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今日美國報(USA Today)8日報導，理財網站GOBankingRates本周公布最新統計顯示，2025年打算退休 的民眾如果住在加州、紐約州、麻州、華盛頓州等15州，要先準備100萬元存款；如果沒有100萬元積蓄，則可考慮住到科羅拉多州、佛羅里達州、新墨西哥州、北卡羅來納州、維吉尼亞州與西維吉尼亞州 。

報導指出，2025年打算退休的民眾，住在西維吉尼亞州開銷最低，一年生活費預算約5萬元，準備71萬多元存款便可以舒適生活。若在夏威夷州 退休則開銷最高，需要準備220萬元存款，一年生活開銷約11萬多元。

很多民眾認為，儲蓄達100萬元是快樂退休的新指標。但施洛德(Schroders)公司2024年報告表示要有120萬元存款，退休才安穩；西北互助保險(Northwestern Mutual)把這個數額定在146萬元。

換個角度來看，千百萬美國人退休時幾乎沒有或者完全沒有退休儲蓄，但其中很多人似乎過得也不錯。

馬里蘭州金融規畫師埃克索拜(Colin Exelby)在樂齡會(AARP)的報告中表示，用100萬元這個數字來解釋很多概念才容易，也比10萬元或1000萬元更實際，但捨此之外，他不認為100萬元有多大用途，而且假如有人無法達成那個數額，可能會導致焦慮及壓力。

GOBankingRates根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據以及各州生活指數計算退休族生活花費。計算退休族需要準備多少退休存款時，分析師以每州生活開銷為基礎，扣除社安金收入，並以每年提取存款總額4%做為生活費為標準。

要準備100萬退休存款的15州：

＊阿拉斯加州：130萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊亞利桑納州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊加州：160萬元退休存款，每年生活開銷8萬6000元。

＊康乃狄克州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊夏威夷州：220萬元退休存款，每年生活開銷11萬元。

＊緬因州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊麻州：160萬元退休存款，每年生活開銷8萬8000元。

＊新罕布夏州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬6000元。

＊新澤西州：120萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊紐約州：130萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊俄勒岡州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬6000元。

＊羅德島州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊猶他州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬5000元。

＊佛蒙特州：120萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊華盛頓州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

錢不夠 可考慮搬到這些州

＊科羅拉多州：98萬元退休存款，每年生活開銷6萬1000元。

＊佛州：97萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊新墨西哥州：83萬元退休存款，每年生活開銷5萬5000元。

＊北卡州：90萬元退休存款，每年生活開銷5萬8000元。

＊維州：94萬元退休存款，每年生活開銷6萬元。

＊西維州：71萬元退休存款，每年生活開銷5萬。