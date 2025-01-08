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山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤

編譯徐榆涵／即時報導
洛杉磯最嚴重的一處野火是位於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）地區。(歐新社)
洛杉磯最嚴重的一處野火是位於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）地區。(歐新社)

加州洛杉磯山火火勢8日持續蔓延，已造成5人喪生，逾15萬人收到強制疏散令，包括住在富裕住宅區名流們，目前山火已延燒超過8000公頃，至少1000座建築遭摧毀，包括多所學校等，且超過百萬名用戶斷電，其中一場火災甚至成為洛杉磯有史以來最嚴重的山火。

洛杉磯7日共燃起6處山火，8日有5處火勢熊熊，其中4場控制率皆為0%。已有超過15萬人被緊急疏散，當局估計已有逾千棟建築結構焚毀，並導致約150萬人斷電，餘萬座建築都受到威脅。截至目前，已有5人罹難、多人受傷。

最嚴重的一處山火是位於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）地區，已燒毀6300多公頃，儘管風力減弱，但火勢仍持續大幅增長。空中加油機開始投放阻燃劑，數百名消防員繼續與肆虐的山火搏鬥，但截至目前，火災控制率仍為0%，成為洛杉磯有史以來最嚴重的山火，初步估計災損超過500億美元。

除了「太平洋斷崖」山火以外，洛杉磯地區還有其他4處山火同時爆發，分別是位於艾塔迪那（Altadena）地區的「伊頓山火」（Eaton Fire）、位於聖費爾南多（San Fernando） 東北方的 「赫斯特山火」 （Hurst Fire）、在塞普爾維達盆地（Sepulveda Basin）的「伍德利山火」（Woodley Fire） 和阿克頓（Acton）地區的「莉迪亞山火」（Lidia Fire） 。

山火給洛杉磯地區的電力供應造成巨大問題，加州有超過150萬用戶斷電。洛杉磯郡有近100萬用戶斷電，附近的奧蘭治郡有16萬用戶斷電。

此外，消防員們與席捲城市的火災鬥爭之際，正面臨沒水可用的挑戰。部分消防栓位於火災蔓延的高海拔區域，因而影響水流通過系統的速度。

洛杉磯市水電部門主管詹妮絲（Janisse Quiñones）指出，洛杉磯的水系統為城市用水設計，而非為大規模滅火工作設計。稱帕利塞德的供水系統已達到「極限」，「水的消耗速度比我們供應速度還快」，強調更多水源正在前往該地區的途中。

加州州長紐森強調，已部署1400多名消防員來撲滅洛杉磯這些史無前例的火災。

白宮8日表示，總統拜登已正式宣布加州遭遇重大災難，並將為洛杉磯地區遭受連環山火襲擊的倖存者提供聯邦資源。

美國南加州洛杉磯野火火勢8日持續蔓延。(路透)
美國南加州洛杉磯野火火勢8日持續蔓延。(路透)

山火 洛杉磯 加州

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