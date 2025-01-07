我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普若豪取格陵蘭「北約瓦解」 中俄恐效仿強奪台灣、烏克蘭

延年益壽飲食 這兩樣防失智、吃肉怎麼料理也有差

卸任前最後出訪 賀錦麗將赴歐洲、中東和亞洲

中央社華盛頓7日綜合外電報導
賀錦麗將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。(美聯社)
賀錦麗將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。(美聯社)

白宮今天表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。

路透社報導，白宮說，這可能是賀錦麗在1月20日卸任前，以副總統身分出訪的最後一趟行程。她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）將陪同她一起訪問新加坡、巴林和德國等。

白宮表示，賀錦麗本月15日將在新加坡會見星國官員，並參觀樟宜海軍基地（Changi Naval Base）。

隔天，賀錦麗將赴巴林首都麥納瑪（Manama）會見巴林領導人，並造訪巴林海軍支援活動中心（Naval Support Activity–Bahrain）、美國中央海軍司令部（US Naval Forces Central Command）和美國第五艦隊（U.S. 5th Fleet）總部。

白宮說，賀錦麗本月16日將前往德國，探視駐史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）的美國空軍第52戰鬥機聯隊（U.S. Air Force 52nd Fighter Wing）。

白宮表示：「在整趟行程中，副總統將討論拜登－賀錦麗政府過去4年在每個地區取得的成就、美國與各國的夥伴關係、美國軍隊對地區和全球安全的貢獻，以及持久的美國國家安全利益。」

聲明補充說，賀錦麗將在出訪期間與美國軍人交流。

賀錦麗

上一則

拖延戰？水原一平竊取大谷鉅款 量刑宣判第3度延期

延伸閱讀

傳墨數百律師將來美 為無證客辯護

傳墨數百律師將來美 為無證客辯護
國會暴亂4周年／拜登投書華郵：歷史不能被改寫

國會暴亂4周年／拜登投書華郵：歷史不能被改寫
微笑認證敗給川普 賀錦麗展現風度：民主獲勝

微笑認證敗給川普 賀錦麗展現風度：民主獲勝
國會風雪無阻 認證川普當選總統 賀錦麗：政權和平轉移

國會風雪無阻 認證川普當選總統 賀錦麗：政權和平轉移

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26

超人氣

更多 >
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的

像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的