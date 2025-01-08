我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

川普若豪取格陵蘭「北約瓦解」 中俄恐效仿強奪台灣、烏克蘭

捷藍客機起落架艙驚見2名男屍 1個月第2件飛機起落架艙命案

記者張聲肇／綜合報導
捷藍客機6日晚降落南佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場後，在起落架艙發現兩具嚴重腐爛男屍。(美聯社)
捷藍客機6日晚降落南佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場後，在起落架艙發現兩具嚴重腐爛男屍。(美聯社)

美聯社7日報導，捷藍(JetBlue)客機6日晚降落南佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場，例行檢查時，在起落架艙發現兩具嚴重腐爛男屍。

這架從紐約甘迺迪機場起飛的客機，6日晚上11點剛過，抵達羅德岱堡機場。

捷藍航空發言人說，「死者身分以及他們如何進入起落架艙，都還在調查。這是令人心碎的事，本公司保證和當局密切合作，釐清事發經緯。」

布洛瓦郡警局長辦公室指出，救護人員到場後，宣告兩人已死，該局命案和犯罪現場小組已展開調查。

警局發言人考德（Carey Codd）告訴美聯社，兩具男屍都是男性，「其身分，目前不得而知，也是本局同仁目前正想釐清的重點。」有線電視新聞網（CNN）報導，兩具屍體已嚴重腐爛。

考德說，警探會調查、研究本案的每一面向，弄清楚班機源自何處？飛過哪些地方？這兩人在什麼情況下進入飛機？

追蹤飛機動向的網站FlightAware.com指出，該班機離開紐約前，6日曾到牙買加的京斯頓和猶他州的鹽湖城。

考德說，法醫將解剖屍體，斷定死因。

未參與調查的國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）說，本案似乎無涉班機上的機組員或整架飛機的運作。

聯邦航空管理局（FAA）表示，偷渡者躲進起落架艙，不知道起落架收起後，內部空間有多麼狹窄；一旦飛到巡航高度，即使沒被壓垮，也會因缺氧而失去意識或凍僵。

這是一個月來第二件飛機起落架艙發現屍體的命案。去年12月底，從芝加哥起飛的聯航班機降落到夏威夷茂夷機場後，也在飛機同一部位發現一具屍體。

無票乘客上飛機的問題，近來連連困擾航空業者。去年11月，一名俄國籍女性沒買票躲過安檢，坐上紐約飛往巴黎的達美航空班機，到了機場才被發現、遣返。

聖誕節前夕，從西雅圖出發預備前往火奴魯魯的達美航空班機，還在跑道滑行正要起飛時，發現一名無票乘客，臨時折回，交予航警。

達美航空 聖誕節 佛州

上一則

恐影響上訴爭清白無罪機會 2名聯邦死刑犯拒絕拜登減刑

下一則

卡特靈柩運抵國會大廈供瞻仰 連續三天國葬程序啟動

延伸閱讀

旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧

旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧
華人住宅後院大樹擋墜機 無人傷亡 目擊者大呼奇蹟

華人住宅後院大樹擋墜機 無人傷亡 目擊者大呼奇蹟
南加飛機撞家具廠房 2死18傷

南加飛機撞家具廠房 2死18傷
韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火

韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26

超人氣

更多 >
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的

像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的