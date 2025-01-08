捷藍客機起落架艙驚見2名男屍 1個月第2件飛機起落架艙命案

捷藍客機6日晚降落南佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場後，在起落架艙發現兩具嚴重腐爛男屍。(美聯社)

美聯社7日報導，捷藍(JetBlue)客機6日晚降落南佛州 羅德岱堡-好萊塢國際機場，例行檢查時，在起落架艙發現兩具嚴重腐爛男屍。

這架從紐約甘迺迪機場起飛的客機，6日晚上11點剛過，抵達羅德岱堡機場。

捷藍航空發言人說，「死者身分以及他們如何進入起落架艙，都還在調查。這是令人心碎的事，本公司保證和當局密切合作，釐清事發經緯。」

布洛瓦郡警局長辦公室指出，救護人員到場後，宣告兩人已死，該局命案和犯罪現場小組已展開調查。

警局發言人考德（Carey Codd）告訴美聯社，兩具男屍都是男性，「其身分，目前不得而知，也是本局同仁目前正想釐清的重點。」有線電視新聞網（CNN）報導，兩具屍體已嚴重腐爛。

考德說，警探會調查、研究本案的每一面向，弄清楚班機源自何處？飛過哪些地方？這兩人在什麼情況下進入飛機？

追蹤飛機動向的網站FlightAware.com指出，該班機離開紐約前，6日曾到牙買加的京斯頓和猶他州的鹽湖城。

考德說，法醫將解剖屍體，斷定死因。

未參與調查的國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）說，本案似乎無涉班機上的機組員或整架飛機的運作。

聯邦航空管理局（FAA）表示，偷渡者躲進起落架艙，不知道起落架收起後，內部空間有多麼狹窄；一旦飛到巡航高度，即使沒被壓垮，也會因缺氧而失去意識或凍僵。

這是一個月來第二件飛機起落架艙發現屍體的命案。去年12月底，從芝加哥起飛的聯航班機降落到夏威夷茂夷機場後，也在飛機同一部位發現一具屍體。

無票乘客上飛機的問題，近來連連困擾航空業者。去年11月，一名俄國籍女性沒買票躲過安檢，坐上紐約飛往巴黎的達美航空 班機，到了機場才被發現、遣返。

聖誕節 前夕，從西雅圖出發預備前往火奴魯魯的達美航空班機，還在跑道滑行正要起飛時，發現一名無票乘客，臨時折回，交予航警。