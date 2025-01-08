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涉販售製作芬太尼機具 聯邦起訴一名中國公民

編譯尤寶琪／綜合報導
一名路透記者展示如何使用壓錠機來製作芬太尼前驅物 。(路透)
一名路透記者展示如何使用壓錠機來製作芬太尼前驅物 。(路透)

德州西區(Western District of Texas)的一個聯邦大陪審團，起訴一名中國公民涉嫌犯下販售藥物「壓錠」(pill press)設備等兩項罪名，這項設備可被罪犯利用來製作含有合成類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)的非法藥物。

聯邦國土安全部探員是在2024年10月29日於拉斯維加斯舉行的一場貿易展上，逮捕被告陳曉菲(Xiaofei Chen，音譯)。根據支持其逮捕令的起訴書，陳曉菲販售的壓錠設備，可以與模仿市面上常用處方藥物的模具、印章和印模等一起使用，生產與合法藥物看起來毫無差別的假藥。

陳曉菲被控犯下共謀分銷與進口用於製作管制物質的壓錠機，以及共謀分銷旨在壓印和複製他人的商標、商品名稱和其他識別標記和印記的模具等兩項罪名。

該刑事起訴書指控陳曉菲為一家銷售模具和設備的中國公司工作，向美國買家出售壓製藥片的設備和模仿模具，並聲稱陳曉菲為了規避聯邦緝毒局(DEA)設備申報之規定，將設備拆卸成零件，分裝運送往美國。起訴書指出，這些設備包含了用來仿造常見處方藥物的M30仿冒印模，這印模通常被用於製造假鴉片類藥物。此外，陳曉菲寄出的包裹標籤也有誤，藉此隱藏包裹中的非法設備。

「管制藥物法」(Controlled Substances Act)禁止向企圖非法使用這些機器之個人，出售壓錠設備和仿冒印模，並要求需上報某些設備的銷售狀況；用此類設備製造的假藥，可能含有芬太尼和其他危險藥物；根據聯邦疾病防治中心(CDC)，芬太尼一種高度成癮的合成類鴉片藥物，效力比海洛因(heroin)強50倍，比嗎啡(morphine)強100倍。

芬太尼和相關藥物在近幾年給全美各地社區帶來嚴重打擊，助長了持續的藥物過量氾濫問題；CDC近期預估，藥物使用過量氾濫問題，在2023年導致約10萬7000名美國人喪命。

陳曉 聯邦疾病防治中心 CDC

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