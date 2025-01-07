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北極渦旋「冰凍掌」 30萬戶斷電逾4死 民眾「沒看過這麼糟的情況」

記者張聲肇/綜合報導
肯塔基州佛羅倫斯42 號公路6日下大雪。（美聯社）
肯塔基州佛羅倫斯42 號公路6日下大雪。（美聯社）

酷寒的北極渦旋冷氣團6日持續發威，從中西部到東部，冰雪強風交加，寒冷刺骨，至少30萬戶斷電，5日和6日造成至少四人死亡。

華盛頓雷根國家機場6日晚上關閉跑道；華盛頓特區、維吉尼亞州和馬里蘭州部分地區的學校宣布7日停課。當地總降雪量至少達到18英吋。

國家氣象局呼籲7日和8日出現「極端火災天氣」(extreme fire weather)，這是由「危及生命和破壞性的風暴」引起。氣象部門稱，6日超過1800萬人收到紅旗警告。除其他因素外，預示風速將超過20英里/小時，相對濕度將低於25%，也是氣象服務部門針對火災情況發出的最嚴重警報。

堪薩斯州維契塔市(Wichita)一輛休旅車(SUV)翻覆後，連翻幾滾，把車內兩人拋出車外，當場死亡。密蘇里州傑克遜郡，垃圾車因路面滑溜失控，撞死61歲的行人。德州休士頓6日則發現有一人凍死。

這陣冷氣旋從北往南延伸，洛磯山脈以東大部分地區難逃「冰凍掌」，逼迫學校停課，政府辦公室關門。到6日下午兩點為止，有近2000航班取消，4700航班延誤，國會在華府暴風雪天認證川普當選總統。

肯塔基州路易斯維爾市民若斯(Hugh Ross)用圓鍬把車庫通道上硬硬的冰層敲破，才敢出門。他說，5日的數吋積雪，覆蓋在冰雨凍結的冰層下，「我從來沒看過這麼糟糕的情況。」

堪薩斯、內布拉斯加西部、印地安那部分地區的主要道路也被厚厚的冰雪覆蓋住，地方政府派出國民兵，前去各處「解救」被困在酷寒環境中的開車人。密蘇里州高速公路巡邏隊單是5日就回應逾350宗車禍、逾千宗駕駛人受困求救電話。

這幾州加上肯塔基、維吉尼亞、西維吉尼亞和伊利諾，總共有30多萬戶停電。

國家氣象局已對堪薩斯和密蘇里發布暴風雪警報，說時速45哩的陣風，到7日早晨，可能襲向新澤西州，居民宜留意較往常低12至25華氏度的氣溫。

肯塔基中部著名的卡魯梅特農場(Calumet Farm )的純種馬5日下午就被趕進馬廄，以免遭冰雨來襲之害。場主肯恩(Eddie Kane)說，「最恐怖的是冰。」他到6日都還不敢放牠們出去，「因為還有點危險--草場已經變成溜冰場。」

極冷的北極渦旋通常只圍繞北極四周流動，偶而也會往南流竄，襲向北美、亞洲和歐洲。研究顯示，北極圈暖化是渦旋南竄頻率日增的原因之一。

氣象專家已在注意下一個暴風雪，可能於9日到11日來襲  ，雖然目前尚不知何處會降最多雪，但是下雪地區可能從德州延伸到大西洋中部。暴風雪9日從平原區開始，10日往東移，把暴風雨帶到墨西哥灣和東南部，俄亥俄谷和田納西谷可能下雪。11日可能影響大西洋中部和東北部部分地區，但是暴風雪主要行蹤目前尚難預測。

 

華府也下大雪，一群人在華盛頓紀念碑下大打雪戰。(美聯社)
華府也下大雪，一群人在華盛頓紀念碑下大打雪戰。(美聯社)

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