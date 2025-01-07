挑戰SpaceX地位 貝佐斯藍源火箭最快本周首飛

藍源開發的新型軌道運載火箭「新葛倫號」最快本周升空。圖為該火箭上方。(美聯社)

佛州卡納維爾角太空 軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)一個已經塵封近20年的發射台上，可能開啟商業太空競爭的白熱化階段：亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)旗下藍源(Blue Origin)開發的新型軌道運載火箭「新葛倫號」(New Glenn)，最快本周從這裡升空試飛。

有線電視新聞網(CNN)報導，新葛倫號長約320呎，是藍源2016年宣布開發的新項目，目標是超越SpaceX 的獵鷹9號(Falcon 9)，將重達9萬9200磅的太空船運送到地球軌道。然而開發一再延誤，2020年首飛的目標到現在才得以實現。

貝佐斯稱藍源是家「緩步勤奮」的公司，不會「偷工減料」；以烏龜為吉祥物 ，更暗喻龜兔賽跑寓言。此番言論被視為衝著SpaceX而來，後者以快速開發、大量試錯聞名。無論如何，SpaceX終究搶得先機，其首發軌道火箭獵鷹1號於2008年9月成功發射。

雖然進度落後SpaceX好幾年，新葛倫號也尋求像SpaceX一樣回收再利用第一級助推器以降低成本。新葛倫號載量十分強大，其性能介於獵鷹9號和更巨大的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)之間。獵鷹9號可將高達5萬265磅的物體送至軌道，新葛倫號不但能攜帶大約兩倍重量，價格卻可能與獵鷹9號相差不大，據報每次發射大約6000萬至7000萬元。

藍源本來計畫新葛倫號的首飛將發射兩顆太空總署(NASA)的火星衛星，但開發延誤使得NASA改變計畫，延後到最快今年春季。因此這次首飛藍源選擇將其當成「示範機」，來測試另一軌道轉運載具「藍環」(Blue Ring)的原型，六小時飛行中留在新葛倫號上驗證軌道對地面通訊能力，及太空遙測、追蹤和指揮、硬體和地面輻射追蹤等。

美國太空部隊於去年6月選擇藍源、SpaceX波音(Boeing)與洛克希德馬丁(Lockheed Martin)合資的聯合發射同盟(ULA)來競爭價值56億元的國防合約，執行在未來四年內的國家安全發射任務；新葛倫號將是藍源突破目前以太空旅行業務為主的重要產品。