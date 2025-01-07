我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

挑戰SpaceX地位 貝佐斯藍源火箭最快本周首飛

編譯廖振堯／綜合報導
藍源開發的新型軌道運載火箭「新葛倫號」最快本周升空。圖為該火箭上方。(美聯社)
藍源開發的新型軌道運載火箭「新葛倫號」最快本周升空。圖為該火箭上方。(美聯社)

佛州卡納維爾角太空軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)一個已經塵封近20年的發射台上，可能開啟商業太空競爭的白熱化階段：亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)旗下藍源(Blue Origin)開發的新型軌道運載火箭「新葛倫號」(New Glenn)，最快本周從這裡升空試飛。

有線電視新聞網(CNN)報導，新葛倫號長約320呎，是藍源2016年宣布開發的新項目，目標是超越SpaceX的獵鷹9號(Falcon 9)，將重達9萬9200磅的太空船運送到地球軌道。然而開發一再延誤，2020年首飛的目標到現在才得以實現。

貝佐斯稱藍源是家「緩步勤奮」的公司，不會「偷工減料」；以烏龜為吉祥物 ，更暗喻龜兔賽跑寓言。此番言論被視為衝著SpaceX而來，後者以快速開發、大量試錯聞名。無論如何，SpaceX終究搶得先機，其首發軌道火箭獵鷹1號於2008年9月成功發射。

雖然進度落後SpaceX好幾年，新葛倫號也尋求像SpaceX一樣回收再利用第一級助推器以降低成本。新葛倫號載量十分強大，其性能介於獵鷹9號和更巨大的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)之間。獵鷹9號可將高達5萬265磅的物體送至軌道，新葛倫號不但能攜帶大約兩倍重量，價格卻可能與獵鷹9號相差不大，據報每次發射大約6000萬至7000萬元。

藍源本來計畫新葛倫號的首飛將發射兩顆太空總署(NASA)的火星衛星，但開發延誤使得NASA改變計畫，延後到最快今年春季。因此這次首飛藍源選擇將其當成「示範機」，來測試另一軌道轉運載具「藍環」(Blue Ring)的原型，六小時飛行中留在新葛倫號上驗證軌道對地面通訊能力，及太空遙測、追蹤和指揮、硬體和地面輻射追蹤等。

美國太空部隊於去年6月選擇藍源、SpaceX波音(Boeing)與洛克希德馬丁(Lockheed Martin)合資的聯合發射同盟(ULA)來競爭價值56億元的國防合約，執行在未來四年內的國家安全發射任務；新葛倫號將是藍源突破目前以太空旅行業務為主的重要產品。

太空 SpaceX 貝佐斯

上一則

路州禽流感患者病歿 其他66個病例也不樂觀

下一則

傳墨數百律師將來美 為無證客辯護

延伸閱讀

嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職

嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職
諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈

諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈
世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元
連比爾蓋茲、貝佐斯都投資 這家AI採礦新創估值達29.6億

連比爾蓋茲、貝佐斯都投資 這家AI採礦新創估值達29.6億

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

2025-01-04 10:00

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分