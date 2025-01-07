全國首宗死亡案例 路州禽流感患者病歿

路易斯安那州感染禽流感H5N1病毒株成為重症的患者死亡，創下美國第一宗人類死於禽流感的病例。（路透）

國家廣播公司(NBC)新聞網6日報導，全國第一個感染禽流感 H5N1病毒株成為重症的路易斯安那州患者死亡，創下第一宗人類死於禽流感的病例，對全國其他66個病號不是好消息。

這名年紀超過65歲的患者，去年12月在自家後院被傳染住院，之前已有其他疾病，但染疫後，很快成為全國第一個「人類感染H5N1重症住院」的病例。路州衛生廳認為，這名患者因接觸到自己飼養的家禽而染疫。

該廳對死者家屬親友至表哀悼，鑒於個人隱私權並尊重死者家屬，路州政府不公接觸到自己飼養的家禽布其姓名。

聯邦疾病防治中心 (CDC )表示，美國所有人類感染禽流感病毒案例，幾乎都是在最近10個月診斷出。多數患者僅屬輕症，包括紅眼病(結膜炎)、咳嗽、打噴嚏。

到6日為止，全美有至少67個人類禽流感病例，首度出現死亡案例。多數是因接觸家禽或牛隻而感染，路州死亡病患則是第一個接觸自家飼養的禽類而感染的案例。

67個病例當中，只有兩例不是因為接觸動物而感染。其中之一是密蘇里州人，沒有接觸家禽或牛隻，卻於8月測出H5N1陽性反應，9月住院，用抗病毒藥治療後康復出院；另一是加州兒童，11月檢查出感染禽流感，症狀輕微。

公衛官員表示，目前尚無禽流感人傳人的證據，若有的話，將是禽流感病毒演化史可怕的一大步。不過，CDC說，路州患者身上取得的病毒樣本，有突變的跡象，顯示病毒可能更容易傳給人類，一旦感染的人多起來，人傳人的可能性也會增加。

CDC堅稱，禽流感目前對公眾衛生構成的「立即風險」很低，「偶然會出現人類嚴重H5N1禽流感病例，並不讓人意外。」

CDC建議擔心得到禽流感的人，不要喝未經消毒的生奶，也不要接觸生病和死亡動物。在禽流感流行過的農場工作，務必要穿戴防護器具，並隨時監測有無症狀。

拜登政府上周撥款3.06億元，加強病毒監測、實驗室測試、禽流感研究。