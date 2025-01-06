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專訪：珍古德憂川普2.0氣候政策 盼與川粉對話改變想法

中央社／華盛頓電
珍古德(Jane Goodwill) 4日剛接受美國總統拜登（Joe Biden）獲頒的「總統自由獎章」，她在6日在接受專訪時表示，她對未來4年防止全球暖化的議題感到相當憂心，期待能和投給川普的選民對話。(美聯社)
珍古德(Jane Goodwill) 4日剛接受美國總統拜登（Joe Biden）獲頒的「總統自由獎章」，她在6日在接受專訪時表示，她對未來4年防止全球暖化的議題感到相當憂心，期待能和投給川普的選民對話。(美聯社)

美國總統當選人川普將就職，他對氣候變遷持強烈懷疑的態度，可能終止現行減緩全球暖化的政策。國際知名保育人士珍古德6日接受中央社專訪表示，她對未來4年相當憂心，盼直接和投給川普的選民對話，打動他們。

珍古德（Jane Goodall）自1960年在坦尚尼亞研究黑猩猩，她的開創性發現改變人類對靈長類動物及演化的認識。60多年來，她在全球推動環境教育與永續理念，致力保護生物多樣性、應對氣候變遷，自2002年起擔任聯合國和平大使。

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）4日頒發象徵美國最高平民榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）給19名傑出人士，也包括珍古德博士，以表彰她的學術成就與對保育的貢獻。

高齡90歲的珍古德至今仍忙碌不已，最近剛結束5週訪問印度、馬來西亞、香港、中國、新加坡、尼泊爾等地的亞洲行，所到之處的演講都爆滿。她說，「雖然很疲憊，但非常值得」，她希望接觸越多人越好，改變每個人的思維。

珍古德今天(6日)接受視訊專訪。記者提問川普（Donald Trump）上任後，可能再度退出「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的「巴黎協定」（Paris Agreement），對此，珍古德說，她對未來4年感到相當憂心。

珍古德指出，川普如果讓美國退出「巴黎協定」，這將是非常不幸的發展。

她曾聽川普說過2次「氣候變遷是人類歷史上最大的騙局」，川普也曾說，將開放保育區，允許在保育區內從事伐木、狩獵行為；她指「這令人非常憂心」，也將會摧毀國際珍古德協會在美國一直以來的努力成果。

她說，美國一直對她的工作給予很多支持。「1960年時，是一位美國的慈善家給我資金，讓我開始做黑猩猩的研究，當時大家都在嘲笑我」。之後她獲得美國地理協會（National Geographic Society）及美國聯邦機構的協助。

珍古德自1994年起，在坦尚尼亞西部的岡貝溪國家公園（Gombe Stream National Park）推動同時保護黑猩猩棲息地、並支持社區發展的TACARE計畫，也是受惠於美國國際開發總署（USAID）與歐盟提供的資金。

川普首任內，上任不到半年就宣布退出巴黎協定，但直到2020年底才正式生效。拜登隔年上任後，重新加入。紐約時報（The New York Times）去年11月曾報導，川普的交接團隊正在準備行政命令，讓川普上任後，再次退出巴黎協定。

美國是全球第2大的溫室氣體排放國，退出巴黎協定將嚴重影響國際減排的努力。

美國哥倫比亞大學教授吉拉德（Michael Gerrard）去年11月撰文分析，川普再度執政，對氣候變遷的影響將比首任深遠。川普已表示，將推翻拜登的應對氣候變遷計畫、並主張放寬環保規定、大幅開採使用石化燃料、撤銷限制發電廠溫室氣體排放法規、也可能廢除拜登政府要求電廠安裝碳捕捉或封存技術的政策。

珍古德說，面對否定氣候變遷論者，她不會直接跟他們爭論，這是沒有用的，他們不會想聽，心意已決，而是「必須找到能打動人心的故事」。

她說，一名大型跨國企業執行長近期告訴她，他的企業過去8年一直在調整供應鏈，以讓產品更永續。有3個原因促使他做這些改變，一是他看到過去的生產方式所耗損的資源超過自然再生的能力；二是消費者開始質疑，生產過程是否對環境造成損害、是否對動物太殘忍、是否給勞工過低的薪資。

而最重要的原因是他8歲女兒的一席話。他女兒告訴他：「爸爸，他們告訴我你做的事情正在傷害地球，這不是真的對吧，爸爸？因為那是我的地球」。

珍古德說，這也是她一直以來的做法。與其直接與川普溝通，她想做的是，與投給川普的選民交談，試圖觸動他們的心，幫助他們理解保護環境的重要性。

她說，美國有許多偏遠地區，人們在貧困中掙扎，找不到好工作，這讓他們感到憤怒。她要將保育科學知識帶到這些地區，幫助居民開始建立起兼顧環保與發展的經濟體系，「就像我們在非洲所做的那樣」。

川普 氣候變遷 拜登

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