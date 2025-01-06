誰有資格？怎索賠？蘋果9500萬和解Siri竊聽案 每個裝置將獲賠20元

蘋果公司的語音助理Siri因涉竊聽將支付9500萬元和解。符合資格的每個裝置估可索賠20元。(美聯社)

蘋果公司(Apple)的語音助理Siri會在用戶未觸發的情況下自行啟動並錄製對話、傳送給廣告商等第三方，2019年遭提集體訴訟，去年年底將初步和解協議提交給法院，同意支付9500萬元來和解。依此協議，符合資格的每個裝置可索賠20元，不過尚待2月14日聽證會審查後才能確定。

據初步和解協議，從2014年9月17日到2024年年底擁有或購買iPhone和其他配備Siri之產品的美國消費者將有資格提出索賠。目前每台支援Siri的裝置最多可索賠20元、每位用戶將有可索賠裝置數量的上限，取決於扣除完法律成本後剩餘金額，以及有多少用戶索賠。

美聯社報導，蘋果2014年9月17日發布的軟體更新讓用戶應只能靠「嘿Siri」來觸發，但英國衛報爆料Siri還是會在其他時間監聽和錄製對話，以幫助改進公司技術。專門從事集體訴訟的伍德律師事務所(Wood Law Firm)2019年代表用戶們提告。

若指控屬實，蘋果可能違反了聯邦竊聽法和其他保護隱私的法規。但蘋果堅決否認任何不當行為，堅稱若此案進入審判，法院也會證明公司沒有任何不當行為；這也是大企業的通常做法，面對集體訴訟寧願和解也不會持續訴訟，避免增加法律成本、冒著聲譽掃地的風險。雖然9500萬元聽起來數目不小，但對蘋果來說微不足道，自2014年以來該公司總利潤 已超過7000億元，這約等於9個小時的利潤。代表原告的律師聲稱，蘋果的不當行為非常嚴重，若敗訴可能需要承擔15億元賠償。

伍德律師事務所要求從和解金中支付近3000萬元的律師費等法律支出，負責此案的加州奧克蘭 聯邦法院法官懷特(Jeffrey White)可能降低此數字。索賠數量方面，索賠管理員估計合格消費者只有3%到5%會提出索賠。

若想關閉Siri，可至設定關閉收聽「嘿Siri」並改以側鍵呼叫，或從單一應用程式關閉麥克風存取權。