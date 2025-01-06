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富豪瘋玩「豪華火車」之旅 東方快車1晚飆破4000元

編譯易起宇／綜合報導
富裕旅客正在爭相預訂豪華列車旅行，經典的東方快車起跳價就要每人一晚超過4000美元。(美聯社)
富裕旅客正在爭相預訂豪華列車旅行，經典的東方快車起跳價就要每人一晚超過4000美元。(美聯社)

復古奢華正在重返潮流，不只是反映在穿著上，也展現在一種特別受喜愛的運輸方式：火車。富裕旅客正在爭相預訂豪華列車旅行，經典的東方快車起跳價就要每人一晚超過4000美元。

專攻鐵路旅遊的旅行社Railbookers在2020年前雖然也曾有過雙位數的成長率，但自疫情爆發後，以及隨後興起的「慢遊」(slow travel) 熱潮興起，鐵路旅遊的熱門程度開始突飛猛進。

總裁暨執行長馬瑞尼表示，2023和2024年已接連成為Railbookers表現最好的年度，且絲毫不見放緩跡象。在這段期間，該公司的豪華行程預訂量躍增68%。

不同於坐遊覽車或飛機，鐵路旅行比較像是郵輪，旅行體驗從旅客上車的那一刻就開始。但和郵輪不同的是，鐵路是對環境最友善的旅行方式之一。

同時，豪華列車的設施奢華程度又堪比五星級飯店。例如，加拿大Via Rail的「尊貴艙等」提供管家和私人衛浴等服務；Rocky Mountaineer的「金葉服務」則提供專屬餐廳、開放式觀景台，及玻璃圓頂車廂。

這些奢華服務當然也要價不菲。Railbookers產品和營運資深副總錢涅爾估計，不含那些最頂級的基本款豪華列車之旅，每人待一晚可能就要花費約3000美元。

至於Belmond公司經典的「威尼斯辛普倫東方快車」，一個晚上從威尼斯搭到巴黎的基本車廂要價每人約4370美元，而且還是共用浴室；豪華套房(Grand Suites)則是這個價格的四倍左右。

Belmond列車和郵輪資深副總佛蘭克林表示，東方快車的預約量在2023至2024年間增長了10%；豪華套房通常是最先被訂走的房型。為因應需求激增，每趟大約只能載100名乘客的東方快車，已比疫情前拉長營運期間。

郵輪 疫情 加拿大

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