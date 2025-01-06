反向移民 迦納招手非裔僑民「回家」數百人已獲公民身分

鮑爾斯(左二)全家前年從佛州搬到迦納，也取得迦納公民的身分。(美聯社)

自從1619年第一批非洲奴隸抵達維吉尼亞州 以來已過了400餘年，在跨大西洋奴隸貿易中，有1000萬至1500萬人被強行從非洲帶到美洲，大多數來自西非和中非，當時為英國殖民地的迦納是主要據點之一。迦納於2019年啟動吸引非裔 流散人民回家的「回歸之年」(Year of the Return)計畫，人數持續成長，去年11月更創下新高。

美聯社報導，迦納政府已將該計畫擴展為「超越回歸」(Beyond the Return)，以促進與僑民的關係。數百人已獲得公民身分，其中包括住在美國、加拿大、英國、牙買加的非裔民眾。在去年11月的儀式上，有524人被授予迦納公民身分，其中大部分是非裔美國人。

鮑爾斯(右二)全家正在玩牌，他們全家前年從佛州搬到迦納；她覺得住在迦納有一種住在美國無感受到的輕鬆感。(美聯社)

來自佛羅里達的鮑爾 斯(Keachia Bowers)和丈夫史密斯(Damon Smith)，他們一家人於2023年搬到迦納，現在經營旅遊業務，為有意造訪迦納或西非地區的非裔民眾提供諮詢，或者像他們一樣永久搬遷。鮑爾斯說搬到迦納帶來了在美國未能體驗的輕鬆感，因為美國屢屢發生非裔民眾遭警方暴力謀殺、即使在自己家中也無倖免，「這些事件都使我們創傷。」她也說兒子留著長髮、身材高大，在美國被視為威脅，在迦納便更為自在。鮑爾斯表示獲得國籍不僅僅意味著在迦納生活，「我的祖先想要返回家園，卻再也沒有回來過。這本護照對我來說，就是給他們的。」

非裔人士在尋找破裂已久的連結時，他們感受到的喜悅是顯而易見的，最近的公民入籍儀式影片顯示男女老少都揮舞著迦納國旗並歡呼。33歲的高登(Deijha Gordon)就是其中一人，她2019年從布魯克林搬到迦納，現在開餐車販賣牙買加食品。「在美國沒有任何東西可以追溯到我們的根源…我覺得我做了正確的事。」

33歲的高登從布魯克林搬到迦納已六年，現在開餐車販賣牙買加食品；她覺得做了正確的事。(美聯社)

迦納非營利移民倡導中心的奧烏森(Festus Owooson)說雖然政府強調公民身分帶來的經濟益處，但真正好處是無形的。「我不認為他們喜極而泣是因為發現金礦、石油或某種商業機會。這是令人寬慰的事情，你無法用價值或價格來衡量它。」