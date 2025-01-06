新冠病毒起源？長新冠原因？5年了仍是謎

新冠肺炎疫情爆發五年來，科學家還是無法解釋造成「長新冠」後遺症的原因。圖為住在紐約長島的女子南希·羅斯出現腦霧等長期症狀。(美聯社)

2019年末新冠肺炎疫情 爆發，迅速橫掃全球，估計造成2000多萬人死亡，不過五年來科學家還是無法確定病毒起源，以及造成長新冠後遺症的原因。

美聯社指出，五年前中國武漢 (Wuhan)出現一種前所未見的病毒，最終引爆一場世界級公衛災難，世界衛生組織(WHO)根據各國通報資料，累計全球有超過700萬人死於新冠，但實際死亡人數可能超過三倍。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，過去一年來全美平均每周仍有約900人死於新冠，尤其對高齡族群，去年冬天年逾75歲以上新冠患者約占全國重症住院與死亡人數一半。

所幸新冠疫情爆發不到一年時間，透過mRNA技術成功研發輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，自2021年以來，各國接種超過130億劑疫苗，隨著疫苗有效降低重症、住院與死亡人數，加上人體產生免疫力，新冠不再是令人聞之色變的傳染病，不過新冠疫苗與流感疫苗 一樣，必須定期更新以適應病毒變種。

2021年11月下旬出現新冠病毒新變種omicron，僅短短幾周時間就橫掃全球，德州休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist)病理學專家朗恩(Wesley Long)指出：「此後我們一直發現有不同omicron亞變種，積累更多不同的突變，如今一切似乎鎖定在omicron分支繼續突變。」

換言之，科學家必須密切追蹤存在地球各角落且持續演化的病毒，WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)強調：「我們不能只討論以前的新冠病毒，因為病毒仍與我們常相左右。」

科學家追溯新冠源頭把矛頭指向蝙蝠，認為是由蝙蝠傳染另一個物種如貉、果子狸或竹鼠，接著後者再感染給進出武漢市場的人群，最終在2019年11月下旬出現第一起人類病例，不過尚未獲得科學證實，想要破解這道難題可能需要耗費多年時間。

另外疫情爆發五年來，全球仍有數百萬人飽受「長新冠」(long COVID)之苦，亦即出現疲勞、疼痛以及「腦霧」(brain fog)認知障礙與心血管症狀，時間持續至少三個月、甚至數年之久。

目前醫界仍不清楚輕症或任何年齡層患者出現長新冠的原因，儘管愈來愈多研究發現，首次確診患者其中部分人的體內，病毒殘留物會存在很長一段時間，但仍不足以釐清所有病例。