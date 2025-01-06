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鳳凰城等3城廢水 驗出禽流感病毒

編譯俞仲慈／綜合報導
亞利桑納州的廢水處理場，該州鳳凰城等三城市排放的廢水驗出禽流感病毒，顯示社區應該加強防範，避免疫情爆發。(路透)
亞利桑納州的廢水處理場，該州鳳凰城等三城市排放的廢水驗出禽流感病毒，顯示社區應該加強防範，避免疫情爆發。(路透)

加州爆發禽流感疫情並宣布進入緊急狀態，引發各州警戒，其中亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)等三城市排放的廢水驗出禽流感病毒，顯示社區應該加強防範，避免疫情爆發。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，馬瑞科帕郡(Maricopa County)當局12月30日證實鳳凰城、瑟普萊(Surprise)以及坦皮(Tempe)排放的廢水驗出與禽流感病毒H5N1有關的H5流感病毒。

該郡公共衛生局(MCDPH)醫療助理主任史塔布(Nick Staab)表示：「檢驗廢水是主動監測社區禽流感疫情多種手段之一。」並重申：「透過疾病篩檢方式，我們在馬瑞科帕郡尚未發現人類確診病例，同時也沒有發現H5N1在人與人之間傳播，整體而言，禽流感對人類構成的風險依然很低。」

聯邦疾病防治中心(CDC)疾病準備暨創新部門副主任約德(Jonathan Yoder)指出：「值得注意的是，檢驗廢水並無法告知病毒是否來自動物、動物產品(感染乳牛分泌的牛乳)或人類。」並補充道：「廢水驗出H5並不一定表示社區居民會感染該病毒。」CDC至今尚未證實亞利桑納境內出現人傳人禽流感病例。

不過該州衛生服務廳上個月6日通報兩起禽流感人類病例，患者疑似接觸到皮納爾郡(Pinal County)被感染的家禽而確診；還有12月11日位於鳳凰城以西20哩的利奇菲爾德公園市(Litchfield Park)「野生動物世界暨水族館」(Wildlife World Zoo and Aquarium)也有數隻動物感染禽流感。

CDC在全國246地區調查禽流感疫情，其中約有52處發現H5病毒，其中49處皆位於加州，也讓加州成為疫情熱區，全國累計66例人類確診病例，其中37例來自加州，加州州長紐森(Gavin Newsom)已於上個月18日宣布進入緊急狀態。

另外伊利諾伊州杜佩奇郡(Du Page County)、愛阿華州瓦佩洛郡(Wapello County)與內華達州克拉克郡(Clark County)等三郡廢水也驗出H5病毒，但只有愛州通報禽流感人類病例。

禽流感 加州 疫情

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