槍枝換遊戲機 紐奧良活動人氣爆棚

紐奧良50歲婦人克蘭頓將她持有10年的手槍拿來交換了價值約500元的PlayStation 5遊戲主機，讓八個年幼孫子女乖乖在家打電動。(美聯社)

路易斯安納州 鬆綁擁槍法律，但紐奧良市府卻在12月31日年末之際，舉辦以遊戲主機交換民眾所持槍械的活動，為期一周，吸引數許多民眾踴躍參加。

美聯社報導，這項活動地點設在紐奧良某個教堂停車場，第一天上午就有數十位民眾駕車前來。50歲的蕾蒂莎·克蘭頓(Leticia Clanton)表示，自己為此已等待了一個上午；她領有攜帶隱藏槍械的許可證已達10年，如今覺得家裡有八個年幼孫子女到處跑來跑去，因此決定把手槍拿來交換價值約500元的PlayStation 5遊戲主機。

克蘭頓表示，自己孫子女眾多，社會又充滿暴力，最好讓他們少上街頭，換來的遊戲主機可以讓他們在家一起玩。

31日的兩小時活動期間，市警局便收到並拆卸了32把左輪手槍、霰彈槍及半自動槍械。警方的政策是只要槍枝還管用，交換時不詢問來源。紐奧良市過去6個月辦過三場現金回收或遊戲主機換槍活動，總共收到94支槍械。

當地非營利組織「不羈的真實」(Unchained Realities)組辦這些交換活動，希望讓紐奧良年輕人來打電玩；該組織還開設兩個中心，讓年輕人培訓電玩技巧，開啟通往電玩世界之路，可以當競技玩家，也可以開發遊戲，做圖形設計、編碼。第三個中心正在建設之中。

組織以遊戲主機換槍計畫共同主任卡瑞赫(J.D. Carrere)表示，每當自己收件匣塞滿電子郵件來函，自己就覺得有必要外出，籌募更多資金；31日活動經費，主要是兩家民間公司所捐贈。

路州放寬擁槍限制，也對暴力犯罪 判罰更嚴，卡瑞赫表示，這幾場回購槍枝是回應州方做法。

共和黨 籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)2024年上任不久，便推動強硬對付犯罪施政，共和黨掌控的路州立法會也配合。已通過的法律包括規定17歲人要以成年人來起訴，此外，任何人被判有罪定讞，要服完85%刑期才能假釋。