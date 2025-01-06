科州實施迷幻藥治療創傷症候群 兩派人馬有異見

俗稱迷幻蘑菇的「裸蓋菇」，其中所含的裸蓋菇素可治療憂鬱症和創傷後壓力症候群等疾病。(路透)

科羅拉多州從今年開始，成為繼俄勒岡州 之後，全美第二個允許合法迷幻療法的州。但這項新政策卻引發當地保守派領袖與退伍軍人團體針鋒相對。

美聯社報導，科羅拉多居民2022年公投贊成將「裸蓋菇素」(psilocybin)用作合法治療途徑，這是一種從「迷幻蘑菇」中提煉出的迷幻化合物。

投票 通過之後，科州當局費時兩年制定相關規範，授權使用裸蓋菇素治療憂鬱症和創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder，PTSD)等疾病，PTSD是因為過往經歷的創傷與噩耗，導致恐慌發作的精神疾病，常見於退伍軍人身上。

科州從元旦起開放公司和個人申請使用裸蓋菇素許可證，但相關審理過程費時，實際治療可能要等幾個月後才能進行。

科羅拉多與俄勒岡是全美唯二裸蓋菇素療法合法化的州，但2024年有愈來愈多俄勒岡州的城市市民投票禁用裸蓋菇素；不過，科州的大都市不能根據州法禁止裸蓋菇素治療，部分保守城市已先發制人，設法限制「治療中心」。

1月於科羅拉多泉市(Colorado Springs)舉行的市議會會議上，議員準備投票，決定調整該州禁止設立治療中心的距離，從距離學校等特定地點1000呎擴大到一哩(305公尺至1.6公里)。

上台發表演說的特種部隊退伍軍人貝隆(Lane Belone)呼籲議員不要擴大治療中心的限制範圍，他自述從迷幻治療中受益良多。他說：「我們有機會支持退伍軍人且可以輕易辦到。」

貝隆認為，相關限制會限縮治療中心的數量和接待人數，換言之，等候治療名單會愈來愈長。

退伍軍人爭取到部分保守派人士支持迷幻療法，設法區分大麻 及其他帶有政治色彩的毒品政策。

科羅拉多泉市的市議員萊恩威伯(David Leinweber)在市議會上，強調大麻對青少年的嚴重危害，但他支持裸蓋菇素的治療潛力。

裸蓋菇素在科州的限制遠比大麻嚴格，大麻2014年在該州合法化。

美聯社報導，裸蓋菇素已除罪化，但不會出現具娛樂性質的裸蓋菇素場所，僅限獲得相關單位批准的企業和服務商提供相應療程；病患必須經過風險評估、初步會談、後續討論，並在藥物影響下與輔導員保持聯繫。

此外，藥用的裸蓋菇素也會接受檢測，生產裸蓋菇素的企業則受到國家機構的監督與管轄。