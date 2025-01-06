我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

科州實施迷幻藥治療創傷症候群 兩派人馬有異見

編譯陳韻涵／綜合報導
俗稱迷幻蘑菇的「裸蓋菇」，其中所含的裸蓋菇素可治療憂鬱症和創傷後壓力症候群等疾病。(路透)
俗稱迷幻蘑菇的「裸蓋菇」，其中所含的裸蓋菇素可治療憂鬱症和創傷後壓力症候群等疾病。(路透)

科羅拉多州從今年開始，成為繼俄勒岡州之後，全美第二個允許合法迷幻療法的州。但這項新政策卻引發當地保守派領袖與退伍軍人團體針鋒相對。

美聯社報導，科羅拉多居民2022年公投贊成將「裸蓋菇素」(psilocybin)用作合法治療途徑，這是一種從「迷幻蘑菇」中提煉出的迷幻化合物。

投票通過之後，科州當局費時兩年制定相關規範，授權使用裸蓋菇素治療憂鬱症和創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder，PTSD)等疾病，PTSD是因為過往經歷的創傷與噩耗，導致恐慌發作的精神疾病，常見於退伍軍人身上。

科州從元旦起開放公司和個人申請使用裸蓋菇素許可證，但相關審理過程費時，實際治療可能要等幾個月後才能進行。

科羅拉多與俄勒岡是全美唯二裸蓋菇素療法合法化的州，但2024年有愈來愈多俄勒岡州的城市市民投票禁用裸蓋菇素；不過，科州的大都市不能根據州法禁止裸蓋菇素治療，部分保守城市已先發制人，設法限制「治療中心」。

1月於科羅拉多泉市(Colorado Springs)舉行的市議會會議上，議員準備投票，決定調整該州禁止設立治療中心的距離，從距離學校等特定地點1000呎擴大到一哩(305公尺至1.6公里)。

上台發表演說的特種部隊退伍軍人貝隆(Lane Belone)呼籲議員不要擴大治療中心的限制範圍，他自述從迷幻治療中受益良多。他說：「我們有機會支持退伍軍人且可以輕易辦到。」

貝隆認為，相關限制會限縮治療中心的數量和接待人數，換言之，等候治療名單會愈來愈長。

退伍軍人爭取到部分保守派人士支持迷幻療法，設法區分大麻及其他帶有政治色彩的毒品政策。

科羅拉多泉市的市議員萊恩威伯(David Leinweber)在市議會上，強調大麻對青少年的嚴重危害，但他支持裸蓋菇素的治療潛力。

裸蓋菇素在科州的限制遠比大麻嚴格，大麻2014年在該州合法化。

美聯社報導，裸蓋菇素已除罪化，但不會出現具娛樂性質的裸蓋菇素場所，僅限獲得相關單位批准的企業和服務商提供相應療程；病患必須經過風險評估、初步會談、後續討論，並在藥物影響下與輔導員保持聯繫。

此外，藥用的裸蓋菇素也會接受檢測，生產裸蓋菇素的企業則受到國家機構的監督與管轄。

大麻 投票 俄勒岡州

上一則

紐奧良衝撞14死 FBI：兇手以Meta眼鏡記錄偵察街景

下一則

新冠病毒起源？長新冠原因？5年了仍是謎

延伸閱讀

亞總會助大麻種植場意外身亡閩籍華男 親屬送錦旗致謝

亞總會助大麻種植場意外身亡閩籍華男 親屬送錦旗致謝
河濱非法大麻廠7亞裔命案 警徵詢線索

河濱非法大麻廠7亞裔命案 警徵詢線索
河濱大麻廠7亞裔命案 警方透露更多細節

河濱大麻廠7亞裔命案 警方透露更多細節
2華男奧克拉荷馬州運毒 被判囚10年

2華男奧克拉荷馬州運毒 被判囚10年

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

2025-01-04 10:00

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位