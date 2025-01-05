梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出

準第一夫人梅蘭妮亞與亞馬遜合作，開拍個人紀錄片，讓大眾看到公眾視野以外的梅蘭妮亞。(美聯社)

即將回任的第一夫人梅蘭妮亞 ．川普 (Melania Trump)與亞馬遜 (Amazon)線上平台「Prime Video」合作拍攝個人紀錄片，並親自擔任執行製作，讓外界得以一窺川普親密伴侶，同時也是他最信賴、高調私人顧問之一的罕見另一面，新作預計2025年中推出。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普2015年前進軍政壇以前，雖是真人秀明星，卻不是受歡迎的好萊塢人物；如今亞馬遜決定批准這項節目企畫，凸顯串流媒體意識到川普受民眾歡迎的程度改變。

至於梅蘭妮亞，她是世上最迷人、最神祕的人物之一，她將透過亞馬遜平台，與觀眾分享她的故事。

亞馬遜發言人表示，「當拍攝進度和影片播出計畫確認，Prime Video將分享更多細節。我們很高興，能與全球數百萬名用戶分享這個獨特的故事。」

梅蘭妮亞將親自擔任該節目的執行製片人，這表示該紀錄片在她的全面參與和編輯控制下製作。

這部紀錄片於川普贏得連任後的2024年12月開始拍攝，預計2025年年中，也就是川普回任後幾個月後上線播出。

這部尚未訂定名稱的紀錄片由好萊塢名導雷納(Brett Ratner)執導，這是他2017年否認被多名女性指控性騷擾和性侵後，第一個重大影劇企畫。雷納代表作有成龍主演的「尖峰時刻」(Rush Hour)。

亞馬遜表示，梅蘭妮亞的紀錄片將同步在電影院和串流媒體播出。

梅蘭妮亞的自傳去年10月出版以來，仍是亞馬遜暢銷書，初出版時還曾登上「紐約時報」暢銷書排行榜榜首。

CNN曾報導，梅蘭妮亞在川普就職後，不太可能全職返回華盛頓，凸顯她打破這個在世界舞台上顯赫的非民選角色傳統的意願。

消息人士透露，梅蘭妮亞未來四年的多數時間不會在白宮，而是在紐約市和佛羅里達州棕櫚灘之間度過，但她仍會出席重大活動，並以第一夫人的身分管理自己的平台和優先事項。

梅蘭妮亞去年在接受「福斯新聞」(Fox News)採訪時宣傳她的回憶錄書籍時表示，「我並不焦慮，因為這次不一樣。我具備更有經驗和相關知識，我住過白宮，當你走進去，就知道會發生什麼事。」