我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出

編譯陳韻涵／即時報導
準第一夫人梅蘭妮亞與亞馬遜合作，開拍個人紀錄片，讓大眾看到公眾視野以外的梅蘭妮亞。(美聯社)
準第一夫人梅蘭妮亞與亞馬遜合作，開拍個人紀錄片，讓大眾看到公眾視野以外的梅蘭妮亞。(美聯社)

即將回任的第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)與亞馬遜(Amazon)線上平台「Prime Video」合作拍攝個人紀錄片，並親自擔任執行製作，讓外界得以一窺川普親密伴侶，同時也是他最信賴、高調私人顧問之一的罕見另一面，新作預計2025年中推出。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普2015年前進軍政壇以前，雖是真人秀明星，卻不是受歡迎的好萊塢人物；如今亞馬遜決定批准這項節目企畫，凸顯串流媒體意識到川普受民眾歡迎的程度改變。

至於梅蘭妮亞，她是世上最迷人、最神祕的人物之一，她將透過亞馬遜平台，與觀眾分享她的故事。

亞馬遜發言人表示，「當拍攝進度和影片播出計畫確認，Prime Video將分享更多細節。我們很高興，能與全球數百萬名用戶分享這個獨特的故事。」

梅蘭妮亞將親自擔任該節目的執行製片人，這表示該紀錄片在她的全面參與和編輯控制下製作。

這部紀錄片於川普贏得連任後的2024年12月開始拍攝，預計2025年年中，也就是川普回任後幾個月後上線播出。

這部尚未訂定名稱的紀錄片由好萊塢名導雷納(Brett Ratner)執導，這是他2017年否認被多名女性指控性騷擾和性侵後，第一個重大影劇企畫。雷納代表作有成龍主演的「尖峰時刻」(Rush Hour)。

亞馬遜表示，梅蘭妮亞的紀錄片將同步在電影院和串流媒體播出。

梅蘭妮亞的自傳去年10月出版以來，仍是亞馬遜暢銷書，初出版時還曾登上「紐約時報」暢銷書排行榜榜首。

CNN曾報導，梅蘭妮亞在川普就職後，不太可能全職返回華盛頓，凸顯她打破這個在世界舞台上顯赫的非民選角色傳統的意願。

消息人士透露，梅蘭妮亞未來四年的多數時間不會在白宮，而是在紐約市和佛羅里達州棕櫚灘之間度過，但她仍會出席重大活動，並以第一夫人的身分管理自己的平台和優先事項。

梅蘭妮亞去年在接受「福斯新聞」(Fox News)採訪時宣傳她的回憶錄書籍時表示，「我並不焦慮，因為這次不一樣。我具備更有經驗和相關知識，我住過白宮，當你走進去，就知道會發生什麼事。」

梅蘭妮亞 川普 亞馬遜

上一則

稅少、治安佳、有美景…阿肯色州去年新增居民全美最多

延伸閱讀

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質
俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離
義大利總理梅洛尼赴佛州見川普 尋求加強關係

義大利總理梅洛尼赴佛州見川普 尋求加強關係
搶在川普上任前 拜登禁止6.25億畝領海開採石油、天然氣

搶在川普上任前 拜登禁止6.25億畝領海開採石油、天然氣

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

2025-01-04 10:00

超人氣

更多 >
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡

「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡