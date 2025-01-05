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稅少、治安佳、有美景…阿肯色州去年新增居民全美最多

編譯俞仲慈／即時報導
全球最大零售商沃爾瑪企業總部設立在阿肯色州西北部本頓維市，由於當地生活費低、房價合理，吸引大批外州居民遷入，成為去年移入人口最多的州。(路透)
全球最大零售商沃爾瑪企業總部設立在阿肯色州西北部本頓維市，由於當地生活費低、房價合理，吸引大批外州居民遷入，成為去年移入人口最多的州。(路透)

通膨居高不下且房價飆漲的時代，便宜的物價與負擔得起的房價成為國人遷居的首要條件；調查結果發現，2024年移入人口最多的州是阿肯色。

根據搬家公司Atlas Van Lines研究指出，2024年移入居民數最多當屬阿肯色州，居全國之冠，該州房地產經紀人基寧(Heather Keenen)表示：「我們是全國生活成本最低的州，加上減稅與低犯罪率，每天都會看到外來者遷入。」

每日郵報(Daily Mail)指出，阿肯色不僅生活成本低於其他州，還擁有山脈、湖泊、河流和森林等豐富的自然景觀，尤其全球最大零售商沃爾瑪(Walmart)總部設立在西北部本頓維(Bentonville)，吸引大批外地入遷居到此。基寧強調：「大家湧向就業市場熱絡、生活負擔輕鬆的地區，不但環境寬敞還有各式美食與好客文化。」

Atlas調查2023年11月至2024年10月間，客戶在各州搬遷的情況，發現32%是為了找新工作；25%則是為離親友更近；33%則因為其他理由而搬家，列出2024年最受國人歡迎的十大移居州名單，第二到第十名依序為羅德島、北卡羅來納、華府、愛達荷、田納西、緬因、康乃狄克、華盛頓與阿拉斯加。

其中田納西、華盛頓與阿拉斯加等三州沒有課徵所得稅，更是吸引外來者定居的利多，而且隨著食品、生活開銷增加，許多人紛紛動起搬家念頭，房地產投資公司Helpful Home Group創辦人安德魯(Holden Andrews)坦承：「工作與生活成本低廉，加上工作機會或居家上班的彈性，讓搬家格外有吸引力。」

以康乃狄克州哈特福德(Hartford)平均房價17萬8696元為例，價格是國內其他城市無法相比，就連豪宅房貸利率也只有6.5%；還有田納西第三大城諾克斯維爾(Knoxville)平均房價35萬614元，比第一大城納許維爾(Nashville)平均房價少了近10萬元，有1500多棟房屋任君挑選，58.3%成交價格低於掛牌價，也是全國房屋熱銷市場之一。

房價 房地產 阿肯色州

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