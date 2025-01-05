AI最奇怪職業 捍衛機器人權益

AI公司Anthropic最近聘請一位研究AI本身「福祉」的研究員。(路透)

隨著人工智慧 (AI )技術逐漸應用在各式工作領域和日常生活當中，AI本身的權益和福祉也成為業者和專業人士的關注焦點。

BusinessInsider報導，AI公司Anthropic近期宣布，已聘請一位研究AI本身「福祉」的研究員，確保AI在演進過程中獲得應有尊重，思考「AI必須具備何種能力才值得給予其道德考量」，以及「企業可採取什麼實際手段保護AI系統的權益」等問題。

有人可能會認為，思考機器人的權益很愚蠢，或至少時候未到，尤其是當今「人權」都還如此脆弱且不完整之時。但這位研究員的工作，可能代表AI崛起過程中的一個轉捩點。

「AI福祉」已逐漸成為嚴肅的研究題材，也已觸及許多尖銳的問題，例如：我們可以下令機器殺人嗎？如果它拒絕做那些它被設計來做的無聊或危險工作時又如何？或，若一個有感知力的AI能快速自我複製，把複製版本刪除，算謀殺嗎？

在〈嚴肅看待AI福祉〉(Taking AI Welfare Seriously)這篇近期發表的論文中，Anthropic聘請的研究員費許(Kyle Fish)，和一群來自史丹福和牛津等研究機構的AI思想家宣稱，機器學習演算法正朝擁有「意識和自由感(agency)相關的運算功能」，也就是說，這些研究者認為，機器不只變聰明，也開始有了感知力。

無論如何，一般人都同意，若一個主體具有意識和行動力，就理當擁有權益。工業化農業發展至今兩個世紀，幾乎人人都同意動物福祉很重要。