我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

造船廠嚴重缺人 海軍難造艦 已成國安問題

編譯易起宇／綜合外電
紐波特紐斯造船廠每年自然流失的時薪工人高過疫前。(路透)
紐波特紐斯造船廠每年自然流失的時薪工人高過疫前。(路透)

海軍最新一艘核子潛艦「阿肯色號」2024年12月初舉行下水典禮，18歲造船技師鮑爾也參與觀禮。他自認不是讀書的料，所以選擇大學休學、加入他父親和兄弟工作的造船廠。

但問題是，像鮑爾這樣的人還是太少。海軍需要更多船艦，但造船廠卻面臨嚴重人力短缺。

道瓊社指出，美國的勞動短缺已升級為國安問題，這是海軍許多計畫進度落後和預算超支的主因之一。海軍原先為阿肯色號編列150億美元預算，但總統拜登已要求國會追加預算34億美元。阿肯色號預計2026年加入艦隊，比原計畫晚了三年。

造船問題只是美國工業其中一例。隨生產移往海外及資本和勞力移往更有利可圖的地方，相關管理專業和技術勞力業已萎縮；而隨中國的工業實力和戰略威脅日益龐大，如今已成為美國經濟和軍事安全的威脅。

據聯合國數據，過去三年內，中國建造了全球47%的船艦，美國只建造0.1%。中國造船廠的重大優勢之一在於其同時生產商用和軍用船隻。獨立軍事分析師舒賈特表示，從2013年至2023年，中國海軍共下水157艘船艦，而美國只下水67艘。

美國現正嘗試在半導體到再生能源等產業建立產能，一部分是透過傳達「需求訊號」給投資人和勞工。以半導體廠補貼為例，那等於是向在學生發送晶片製造業有就業機會的訊息。

但軍艦的需求訊號已在冷戰結束後消退。國會預算辦公室(CBO)海軍分析師賴布斯表示，潛艦生產早在1990年代就從1980年代的每年3.8艘下滑至0.7艘。之後在中國威脅漸增和汰換老舊船艦需求下，才在2000年代回升。今年的建造中船艦噸數預計從2014年的6.8萬噸提升至12.3萬噸。

據海軍最新計畫，2034年的建造中船艦噸數將達到16.7萬噸，但造船廠將難達目標。賴布斯估計，自2019年來，海軍每年規劃打造三艘潛艦，但實際建造數量只有一半。

雖然供應商大幅減少也創造更多瓶頸，但勞動力仍是主要瓶頸。據疫情通膨前談判的合約，紐波特紐斯這裡的起薪為每小時17元，資深員工則可達到30元。這曾比當地的非技術工作高出非常多，但現在當地速食餐廳時薪已達到16元，目標百貨招募的倉儲工時薪更達到24元。

HII執行長卡斯特納表示，造船業和零售等服務業的薪資差距基本上已消失，因此要離開去找要求較低的工作早就非常容易。

預算 鮑爾 拜登

上一則

AI最奇怪職業 捍衛機器人權益

下一則

郵政局被滲透 招募內鬼偷寄送支票、盜刷信用卡

延伸閱讀

四川艦調試後進入海試 中國專家估最快2026年底服役

四川艦調試後進入海試 中國專家估最快2026年底服役
新年初始不平靜…南海間接對抗 美中軍艦各自秀肌肉

新年初始不平靜…南海間接對抗 美中軍艦各自秀肌肉
洛杉磯獲聖彼渚港海軍國防物資支援站部分棒球場所有權

洛杉磯獲聖彼渚港海軍國防物資支援站部分棒球場所有權
解放軍反腐風暴未歇？2中將人代職遭罷免

解放軍反腐風暴未歇？2中將人代職遭罷免

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月