流感、新冠、RSV、諾羅… 美4病毒肆虐 多州強制戴口罩

美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

數據顯示，流感 、新冠、呼吸道融合病毒(RSV)及諾羅病毒正從四面夾擊美國，由這四種病毒造成的感染，隨著聖誕新年期間的聚會而進一步擴散及激增。

這個流感季迄今為止，估計已有310萬人感染，3.7萬人住院治療，1500人死亡。列為流感感染率「非常高」的州，一星期內由兩個增加到八個，包括路易斯安納、華盛頓、田納西、阿拉巴馬、加州 、愛達荷、新墨西哥及密西西比州。

隨著美國進入年度流感季節的高峰期，未來幾星期數字會繼續上升。

此外，由10月1日至12月7日的新冠確診病例由250萬增至440萬，住院人數由7.2萬增至12萬，死亡人數由8200至1.3萬。

至於呼吸道融合病毒住院人數，在兩星內增加了近40%。

諾羅病毒病例則達到2012年同期以來最高水平。專家表示，諾羅病毒在一年任何時候都有可能增加，但在寒冷的月份，人們待在室內的時間長了，助長互相感染。

由於四種病毒的感染率持續飆升，加州、伊利諾、印第安納及新澤西等四個州，部分醫療系統早前已對員工及訪客恢復口罩 令，威斯康辛州醫療系統也在這個星期加入行列，紐約市當局則敦促民眾在乘坐公共交通工具時考慮戴口罩。

新冠疫情期間的封城及在家工作規定，使得民眾的免疫系統有所削弱，導致部分人受病毒感染的風險更大。

在聯邦疾病防治中心(CDC)工作了20年的傳染病學者布雷西(Joe Bresee)表示，呼吸道疾病以及諾羅病毒，目前正遍布全國各地。

他警告，隨著人們在假期乘飛機外遊、感染，然後又回來，預示著寒假過後會看到任何一種病毒的感染高峰。

田納西州醫學教授賴斯(Todd Rice)也指出，不要以為減少外出就可免受感染，在室內和多人聚集之處，會讓病毒更廣泛傳播。