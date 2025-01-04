以國安為由 拜登擋下日企收購美國鋼鐵案

拜登以國安理由，擋下日本製鐵收購美國鋼鐵公司案。圖為美國鋼鐵公司在賓州的一座工廠。(美聯社)

美國總統拜登 3日宣布擋下日本製鐵(Nippon Steel)對美國鋼鐵公司(U.S. Steel)的收購案，稱維持美國本土的鋼鐵業是他的責任；他表示，收購案若成，將對美國國安和關鍵供應鏈 形成風險。

拜登3日上午宣布否決日鐵對美鋼149億美元的收購案；他表示，鋼鐵業是美國的骨幹，本土擁有、經營的鋼鐵業對國家安全和關鍵供應鏈韌性來說是必要的。拜登說，鋼鐵是美國基礎建設、汽車工業和國防工業的原動力；如果不是本土製造，美國將變得更弱、更不安全。

拜登表示，美國鋼鐵製造商長期面對不公平的貿易，尤其外國公司在國際市場上低價傾銷鋼鐵，造成美國勞工 失業、工廠關閉。拜登說，為了讓市場變得公平，他在任內把從中國進口的鋼鐵，其關稅上調三倍；國內鋼鐵業近幾年又見榮景。

拜登指出，由行政機關組成，包含國安和貿易專家的委員會，大家一致同意，日鐵的收購案不但將美國最大的鋼鐵製造商轉由外國控制，且對國家安全和關鍵供應鏈造成風險。

拜登說，這正是為什麼他擋下這項收購案；他說，讓美國今後繼續擁有強健的本土鋼鐵產業是他作為總統的責任。拜登稱美鋼對美國來說是極其重要的，它將維持美國本土持有、經營，並由美國工會勞工負責製造。

白宮國家安全溝通顧問柯比(John Kirby)3日下午向媒體說明，拜登這項決定並非針對日本，旨在讓鋼鐵業留在美國。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，由美國財政部長葉倫(Janet Yellen)領導的外來投資審查委員會(CFIUS)做審查，以確認是否對國安構成威脅；由於該委員會意見紛歧、未達成共識，去年12月交由拜登定奪。

拜登數月來一直批評這宗交易，總統當選人川普及副總統當選人范斯(J.D. Vance)同樣持反對立場；聯合鋼鐵工會(USW)也表示反對。