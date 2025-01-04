川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

調查人員從拉斯維加斯川普國際酒店門外爆炸的Cybertruck殘骸中，發現嫌犯李維斯柏格的軍人身分證。(美聯社)

調查人員發現，在拉斯維加斯川普國際酒店門外引爆Cybertruck 皮卡車上炸藥並自殺的美國特種部隊成員李維斯柏格(Matthew Livelsberger)在生前最後一刻，曾經透過手機發出幾封電郵，其中一封是給前女友，另一封是給一名退役陸軍情報官。

李維斯柏格在給前陸軍情報官舒邁特(Sam Shoemate)的訊息中指出，日前騷擾新澤西和美東數州的神祕無人機 ，是中國的祕密武器，從美國東岸外海的中國潛艇發射升空。信中並表示，這些無人機可以掛載武器，能攻擊任何地點，對美國國家安全構成前所未有的威脅。

至於給前女友的短信，李維斯柏格則只是說「我租了一輛特斯拉 Cybertruck」，並分享了汽車的照片。

李維斯柏格的前女友後來對聯邦調查局人員表示，他曾向她透露在海外執行任務期間受到腦部創傷。

39歲的阿里特(Alicia Arritt)是位護士，曾在華特‧里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)負責照顧受傷的退伍軍人。2018年認識李維斯柏格後，兩人斷斷續續約會直到2021年，分手後仍保持聯繫。

兩人交往期間，他談及自己的從軍生涯，又告訴她對於記憶模糊、注意力不集中及難以維持人際關係，感到強烈的愧疚。

她認為這些症狀與頭部受到重擊，又或身體遭受劇烈震動後所出現的症狀一致，這些創傷可能會讓人精神狀態逐漸惡化。她自己有幾位朋友及病人都是因此自殺身亡。

阿里特認為他想獲得更多幫助，可是這對他來說會更加困難，因為仍在服役中，若公開求助會感到恥辱。後來李維斯柏格情況進一步惡化，無法集中精神及充滿挫敗感。

愈來愈多證據表明，在服役期間多次涉及爆炸會損害大腦的神經網絡，當情況嚴重時性格會劇變，這是五角大廈所說的「戰爭隱形創傷之一」。

除腦創傷外，李維斯柏格也透露因為從飛機上自由落體跳傘而受傷，接受了背部手術。陸軍表示，這是特種作戰人員常見的高級跳傘技能。

調查人員是從爆炸車輛殘骸中發現他的護照、軍人證件、信用卡及手機，進而找到阿里特。