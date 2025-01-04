誤點嚴重 捷藍航空挨罰200萬元

捷藍航空公司長期以來航班誤點情形嚴重，3日遭聯邦運輸部處以200萬元罰款，首開美國航空業者因整點率欠佳遭懲處之先例。(美聯社)

聯邦運輸部(Department of Transportation)3日表示，由於捷藍航空公司(Jet Blue)長久以來航班誤點情形嚴重，決定處以200萬元罰款，首開航空業者因整點率欠佳遭懲處之案例。

運輸部指出，2022年6月到2023年11月之間，捷藍有四條航線至少延誤145次，包括：該公司總部所在的紐約市 甘迺迪國際機場(JFK)與北卡羅萊納州羅利達勒姆國際機場(Raleigh-Durham International Airport)之間、佛羅里達州 勞德岱堡(Fort Lauderdale)和奧蘭多(Orlando)之間；佛州 勞德岱堡和紐約甘迺迪機場之間；佛州勞德岱堡和康州溫莎洛克斯(Windsor Locks)之間。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)透過新聞稿表示，罰款主要是讓整個航空業提高警覺，希望業者航班時刻表能夠反映現實狀況。

四條航線經常出現延誤，捷藍航空要負70% 以上責任，該公司未能調整航班時刻表以避免違法而且不切實際的調度。

根據運輸部定義，一條航線假如每月至少飛行10次，而其中一半以上航班延誤超過30分鐘，即屬長期性誤點。運輸部也正針對其他航空業者進行調查。

捷藍聲明稱，政府須採取更多措施以改善空中交通管制人員配置、推行航管系統現代化；達美(Delta Airlines)、聯合(United Airlines)及其他主要航空公司高層也都曾一再提出類似呼籲。捷藍認為，為確保可靠航行，美國政府也有責任；他們敦促即將上任的政府優先考慮對過時空中交通管制技術進行現代化改造，並解決空中交通管制人員短缺的長期問題。

捷藍航線分布在全球最擁擠的空域。據運輸部統計，全美前十家航空公司當中，捷藍2024年前三季的月準點率排名第九，為71.3%，比去年同期的64.9%略高。

運輸部稱，罰款其中100萬元將作為賠償過去一年內曾受捷藍航空班機誤點影響的旅客，每人至少75元的代金折價券。