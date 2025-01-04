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86.7%去年墨航全球最準點 達美航空83.46%稱霸全美

編譯陳韻涵／綜合報導
去年7月達美航空受全球電腦大當機連累，航班延誤遲遲無法恢復，大批旅客擠在櫃檯前不知何時才能登機。儘管如此，該公司2024年的準點率仍高達83.46%，高於全美其他同業。(路透)
去年7月達美航空受全球電腦大當機連累，航班延誤遲遲無法恢復，大批旅客擠在櫃檯前不知何時才能登機。儘管如此，該公司2024年的準點率仍高達83.46%，高於全美其他同業。(路透)

去年國際旅遊業復甦，帶動航空需求暴增。航空分析公司Cirium本月2日發布2024年全球最準時航空公司和機場排行榜，墨西哥航空(Aeromexico，簡稱墨航)獲評全球最準時航空公司，準點率達86.7%。在美國業者方面，達美航空(Delta Air Lines)去年7月雖曾因全球電腦大當機導致航班延誤遲遲無法恢復的事件，但其準點率(83.46%)仍高於全美其他同業。

美聯社報導，Cirium對於準點的定義是在表訂時間15分鐘內抵達，這是航空業普遍認定的準點率衡量標準。

Cirium調查指出，全球航空公司中，墨航以86.7%的準點表現拔得頭籌，其次為沙烏地阿拉伯航空(Saudia，86.35%)，第三名則是達美航空(83.46%)。

此次是Cirium連續第16年對航空公司進行準點評比，Cirium執行長鮑溫(Jeremy Bowen)表示，由於惡劣的天氣模式和暑假季節性技術問題，2024年對航空公司而言，堪稱困難的一年，獲選的航空公司讓大多數乘客準時抵達目的地，值得讚許。

根據Cirium排名，美國航空公司準點率依序為達美航空(83.46%)、聯合航空(United Airlines，80.93%)，以及阿拉斯加航空(Alaska Airlines，79.25%)，其中達美排名全球第三，聯航排名全球第十。

2024年7月19日，資安公司「CrowdStrike」因更新安全軟體疏漏，造成全球數百萬微軟視窗軟體(Microsoft Windows)的用戶大當機，波及航空公司、銀行、醫院、政府機構和媒體等大型用戶。

達美航空去年10月在喬治亞州法院控告CrowdStrike，指其軟體更新導致全球當機，達美被迫在暑假旺季取消大量航班，影響130萬名旅客權益，損失逾5億元，據此向CrowdStrike求償。

在亞洲航空公司方面，Cirium準點率排行前三名依序為日航(JAL，80.9%)、全日空(ANA，80.62%)，以及新加坡航空(Singapore Airlines，78.67%)。

達美航空 新加坡 墨西哥

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