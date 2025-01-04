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制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

編譯盧炯燊／綜合報導
底特律知名愛護動物人士卡瓦諾，因阻止一名飼主虐打家犬，反遭對方用棍棒活活打死；涉案男子事後被逮捕，但旋即獲准交保釋放。(取自GoFundMe網站)
底特律知名愛護動物人士卡瓦諾，因阻止一名飼主虐打家犬，反遭對方用棍棒活活打死；涉案男子事後被逮捕，但旋即獲准交保釋放。(取自GoFundMe網站)

密西根州底特律市去年聖誕節前夕平安夜發生一樁慘劇，當地一位知名的愛護動物人士，因阻止一名飼主虐打家犬，反遭對方用棍棒活活打死；涉案男子事後被逮捕，但獲准交保釋放。

事發於底特律郊區麥迪遜高地(Madison Heights )一個活動房屋社區，死者是60歲的卡瓦諾(Robert “Bobby” Cavanaugh) ，當時他騎著自行車經過該處，看到一位居民正在虐待一隻狗。

卡瓦諾的妹妹珍‧湯普森(Jane Thompson)及其他居民向媒體說，卡瓦諾立即上前制止對方，未料反遭對方用棍棒毒打成重傷，倒臥血泊中。

警方證實於去年12月24日晚7時40分左右接到報案，急救人員趕到現場時，發現卡瓦諾明顯遭到物體毆打，失去知覺並流血，在送往醫院後死亡。警方事後逮捕68歲涉案男子比斯利(Rodney Beasley) ，控以使用危險器物襲擊罪。

警方目前仍在調查卡瓦諾制止虐狗而遭毆打致死之說，比斯利獲准以10萬元保釋候訊。檢察官辦公室表示，一旦法醫完成對卡瓦諾死因的調查，比斯利可能會被控更嚴重罪名。

據悉卡瓦諾是當地知名的愛護動物人士，而涉案的比斯利則暴力前科累累，此前已因種種暴力行為服刑合計30 年，湯普森及當地居民質疑為何檢察官准他保釋。警方對此未回應，只表示執法部門早已熟悉比斯利。

認識卡瓦諾的民眾向媒體說，他應獲得應有的正義尊重及對待。鄰居斯賓塞(Rebecca Spencer)向美國廣播公司(ABC)的底特律電台表示，對愛護動物的卡瓦諾來說，無疑是死在一個「你毋須教我如何養狗」的人手中，這是尤其令人難受的。

湯普森已在眾籌網站GoFundMe為卡瓦諾發起籌款，首頁說：「他發自內心地做事，並且盡可能回饋社會，尤其是對所有動物。」截至1月3日晚間已籌集超過3萬元。

聖誕節 密西根州 GoFundMe

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