FBI改口：紐奧良恐攻兇手單獨行動 百分之百受IS啟發

恐攻事件後，警方在波旁街設置臨時路障，亡羊補牢。（美聯社）

聯邦調查局(FBI )2日改變看法表示，1日凌晨紐奧良法國區發生的電動皮卡車衝撞慶祝新年人群的恐怖攻擊案，兇手賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)是單獨行動。1日案發後，FBI曾一度認為有其他共犯。但FBI仍強調，賈巴爾「100%受到伊斯蘭國(Islamic State)啟發」。

FBI透露，來自德州的美國公民、退伍軍人賈巴爾在發動攻擊前幾小時，曾在他臉書(Facebook)帳戶發布5段影片，宣稱他支持IS激進組織，並預告他即將採取的暴力行動。

賈巴爾在影片中提到，他原本計畫傷害的對象是親友，但他擔心新聞頭條不會關注「信徒與非信徒之間的戰爭」。FBI指稱，賈巴爾還留下遺囑。

FBI反恐部門副助理主任拉亞(Christopher Raia)表示，「這是恐怖主義行為，是有預謀的邪惡行為。賈巴爾100%受到伊斯蘭國啟發。」

賈巴爾駕駛電動皮卡車高速衝撞歡慶新年人群，造成14人死亡，數十人受傷；賈巴爾最後被警察擊斃。

為緩解外界對於爆發大規模恐怖陰謀的擔憂，拉亞強調，紐奧良卡車衝撞人群案和拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉 卡車爆炸案，雖然都在元旦發生，但沒有跡象顯示兩者之間存在關聯。

福斯新聞指出，賈巴爾和拉斯維加斯爆炸案嫌犯李維斯柏格(Matthew Livelsberger)都曾在自由堡(Fort Liberty，以前名為Fort Bragg)服役，但是官員說，兩人的職務並未重疊，且服役時間不同。

FBI經過24小時調查，確信42歲的賈巴爾並沒有得到他人幫助。賈巴爾作案前，先在紐奧良波旁街(Bourbon Street)沿路的冷卻箱放置簡易爆炸裝置，儘管監控影片顯示有人站在附近，但當局「目前不認為這些人以任何方式參與此案」。

FBI指出，賈巴爾12月30日在休士頓租了卡車，31日晚上開往紐奧良。陸軍表示，賈巴爾2007年加入陸軍，在人力資源和資訊科技領域服役；2009年至2010年被派往阿富汗 ；2015年轉入陸軍預備役，2020年以上士軍階退役。