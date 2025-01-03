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證管會收不到罰款 十年內共100億元一筆勾銷

記者顏伶如／綜合報導
從事企業併構的金融家畢瑟廉31年前遭控證券詐欺，被法院裁定罰款6200萬元，如今加計利息已經變成1億8000萬元，但他仍然拒絕繳罰款給證管會。(佛州雷克郡法院)
從事企業併構的金融家畢瑟廉31年前遭控證券詐欺，被法院裁定罰款6200萬元，如今加計利息已經變成1億8000萬元，但他仍然拒絕繳罰款給證管會。(佛州雷克郡法院)

證券管理委員會在過去十年裡，註銷了收不到的罰款達100億元。圖為該會位於華府的總...
證券管理委員會在過去十年裡，註銷了收不到的罰款達100億元。圖為該會位於華府的總部大樓。(路透)
華爾街日報(WSJ)援引資訊自由法(Freedom of Information Act)取得證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)資料顯示，過去十年裡，證管會對於累計100億元收不到錢的罰款予以一筆勾銷。

報導指出，從事企業併構的金融家畢瑟廉(Paul Bilzerian)遭控證券詐欺，31年前被法院裁定罰款6200萬元。但他為了躲避罰款兩度聲請破產，搬到島國聖基茨和尼維斯(St. Kitts and Nevis)。

畢瑟廉2014年接受華爾街日報訪問時曾說，寧可餓死也不願繳罰款給美國政府。截至目前為止，畢瑟廉果然說到做到。

法院判處的6200萬元罰款，31年來加計利息之後，如今已經變成1億8000萬元，畢瑟廉仍然沒有繳罰款給證管會。

聯邦檢察官2024年秋季對74歲的畢瑟廉提出新的指控罪名，包括向證管會隱瞞數百萬元財產。畢瑟廉對於遭到起訴不願發表評論。

報導指出，畢瑟廉的案例反映了證管會多年來追討罰款的困難；證管會公布的罰款金額通常無法全數收到，因為被告如果在相關刑事訴訟或海外官司繳交罰款，就能獲得豁免。

2023年，證管會宣布，法院裁決與和解案件的累計罰款高達49億元。然而，證管會內部資料顯示，證管會當時也為2022年開罰但收不到錢的14億元罰款予以註銷。

證管會共和黨籍委員皮爾斯(Hester Peirce)表示：「如果我們要宣傳開罰數字，就應該對於事實保持透明，講清楚罰款數字不代表政府與投資人因此就收到這筆金額。」

官員指出，整體而言，證管會對於法院判決的罰款金額，通常只能拿到三分之二。

證券管理委員會在過去十年裡，註銷了收不到的罰款達100億元。圖為該會位於華府的總...
證券管理委員會在過去十年裡，註銷了收不到的罰款達100億元。圖為該會位於華府的總部大樓。(路透)

華爾街 證券 刑事訴訟

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