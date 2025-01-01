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H-1B員工 亞馬遜3871人居冠 特斯拉742人排16

編譯俞仲慈／綜合報導
亞馬遜每年申請H-1B件數在全美大企業中列第1名，申請3871人。(美聯社)
亞馬遜每年申請H-1B件數在全美大企業中列第1名，申請3871人。(美聯社)

全球首富馬斯克(Elon Musk)力挺擴大核發外籍工作簽證H-1B名額，不惜與川普支持者對槓，因為旗下電動汽車特斯拉(Tesla)外籍員工人數排名全美公司第16，至於電商龍頭「亞馬遜」(Amazon)今年獲批近4000名外籍員工，高居全美第一。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，馬斯克日前(12月27日)在社交平台X發文強調：「我和許多關鍵人士一起在美國打拼，大家創辦SpaceX、特斯拉以及數百家企業，這些企業讓美國變得更強大，都是因為H-1B。」馬斯克早年就是持H-1B簽證在美國就業，捍衛H-1B不遺餘力：「在這個你們無法理解的問題上，我不惜開戰。」

特斯拉每年獲批H-1B件數在全美大企業中並未列最前(2024財年獲批742人)，而且也非唯一一家透過H-1B簽證招攬外籍人才的大企業。

美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)表示，每年H-1B核發名額上限為6萬5000人，若具有碩士或更高學歷的外籍人士可額外加發2萬名額。

長期以來，科技業致力推動擴大H-1B核發名額，以利於將印度、中國、加拿大、韓國、菲律賓等各國優秀技術人才引進美國工作。

根據美國政策基金會(NFAP)統計，2024財年聯邦核發H-1B初次就業申請人數前三名，第一名亞馬遜、3871人；資訊科技服務公司「高知特」(Cognizant)第二名、2837人；跨國數位服務顧問公司「印孚瑟斯」(Infosys)第三名、2504人。

至於第四至第十名排名依序為：跨國資訊服務「塔塔」(Tata Consultancy Services，1452人)、IBM(1348人)、科技集團「微軟」(1264人)、電腦程式設計公司HCL America(1248人)、搜尋引擎「谷歌」(Google，1058人)、資訊科技公司「凱捷」(Capgemini，1041人)、臉書(Facebook)母公司Meta(920人)。

特斯拉每年申請H-1B件數在全美大企業中列第16名，申請742人。(歐新社)
特斯拉每年申請H-1B件數在全美大企業中列第16名，申請742人。(歐新社)

H-1B 工作簽證 特斯拉

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