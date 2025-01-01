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「謀干涉2024大選」 美財政部制裁俄、伊2組織

記者陳熙文／華盛頓報導

美國財政部去年12月31日以煽動、影響美國選民為由，制裁俄羅斯和伊朗兩組織，並指俄國組織鎖定某副總統候選人，透過AI技術散播虛假影像，試圖干涉2024美國大選。

遭財政部海外資產辦公室（OFAC）12月31日宣布制裁的，包括伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的子公司「認知設計製造中心」（Cognitive Design Production Center），和俄國軍事情報機構（GRU）下屬組織「地緣政治中心」（Center for Geopolitical Expertise）。

財政部表示，這兩個組織在大選期間「煽動社會政治的緊張，同時影響美國選民」，位於莫斯科的地緣政治中心，則直接與GRU的小組合作。

財政部說，與地緣政治中心合作的GRU小組以西方社會為目標，執行破壞、政治介入和資訊戰等任務。

財政部表示，在GRU軍官的指揮之下，地緣政治中心主任柯羅文（Valery Mikhaylovich Korovin）和中心人員，在2024年執行一連串企圖影響大選的行動。

財政部表示，地緣政治中心為AI生成工具架設伺服器，且在GRU的資助下，負責維持伺服器和上百個用於假訊息戰的網站運作。

財政部表示，該中心於大選中鎖定某特定副總統候選人，透過AI生成工具操弄虛假影像，對候選人做出毫無根據的指控，並快速在網路、假新聞網站上傳播。

財政部未揭露候選人的身分。

華盛頓郵報在2024年10月曾報導，指俄國軍事情報機構透過深度偽造（deepfakes）和製造假訊息，影響副總統賀錦麗的競選活動；有報導指出，網路上有流傳影片，指控賀錦麗曾在2011年開車肇事逃逸，被認為是其案例之一。

財政部說，受制裁者在美國的財產將全被沒收，並通報OFAC；受制裁者直接或非直接擁有的產權，凡產權在50%以上，也將被沒收。

財政部 俄國 AI

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