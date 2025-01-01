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大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

記者胡玉立／綜合報導
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

對卡通人物「大力水手」(Popeye)和「丁丁」(Tintin)來說，2025年元旦是新時代到來的一天。因為根據美國版權法，這兩位家喻戶曉的卡通人物和其他數以千計的電影、歌曲、書籍等作品版權都屆滿95年期限，從此正式進入公共領域。

這些誕生於1929年的經典作品一旦進入公共領域，就會成為各種改編翻拍或衍生作品的素材，任何人都可以使用它們再創作。杜克大學公共領域研究中心主任詹金斯(Jennifer Jenkins) 表示，「版權是很棒的事，但權利到期也是好事，因為它將成為創造力的泉源」。

西格(E.C. Segar)創造的「大力水手」在1929年於報紙連載漫畫「頂針劇場」(Thimble Theater)首度亮相。這位手持菸斗、身穿水手裝、有著船錨紋身、幽默感十足的卡通人物，可望從2025年開始經歷嶄新冒險生涯。

但詹金斯團隊也提到，「大力水手」從菠菜中獲得超能力的重要關鍵元素，能否被公共領域使用還有待商榷。因為他的這種超能力是在1932年才出現在漫畫中。

至於勇敢的小記者「丁丁」和他的狗雪伊(Snowy)是比利時漫畫家艾爾吉(Hergé)的創作。美國將搶在歐盟之前，先讓「丁丁」進入美國公有領域；「丁丁」的歐盟版權公有化要到2054年才實現。

其他在元旦進入公共領域的經典作品還包括：女作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)的著作「自己的房間」(A Room of One's Own)、兩本一戰名著：海明威(Ernest Hemingway)的「戰地春夢」(A Farewell to Arms)和雷馬克(Erich Maria Remarque)的「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)首本英文譯本。

1929年是無聲電影時代結束、有聲電影時代萌芽的關鍵年代。包括大導演希區考克(Alfred Hitchcock)的「敲詐」(Blackmail)、克拉拉鮑(Clara Bow)的「狂野派對」(The Wild Party)和「百老匯之歌」(The Broadway Melody)等有聲電影，將首次邁入公共領域。

大力水手漫畫版的版權即將到期，2025年1月1日起進入美國公共領域，不過由於吃菠...
大力水手漫畫版的版權即將到期，2025年1月1日起進入美國公共領域，不過由於吃菠菜的設置，並非一開始就有，因此還不能使用。(取材自Walmart網站)

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