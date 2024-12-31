WSJ：聯合健保集團靠旗下龐大醫師團 多收紅藍卡數十億

華爾街日報報導指，聯合健保集團利用旗下龐大的醫師團隊，向紅藍卡多收數十億費用。(美聯社)

聯合健保 集團(UnitedHealth Group)是紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)規模最大的私人保險業者，華爾街日報(WSJ)報導，聯合健保集團靠著旗下龐大的醫師團隊，向紅藍卡多收數十億費用。

俄勒岡州尤金(Eugene)家庭醫師瓊斯(Nicholas Jones)說，他習慣先為病人檢查之後才診斷可能是哪些疾病，但任職聯合健保集團期間，公司卻經常在他還沒見過病人之前就提供一份疾病清單。他說，除非依照指示對清單上所有疾病做出診斷，否則電腦軟體根本不允許他為下一位患者看診。

瓊斯指出，清單上列舉的許多診斷與患者毫無相關，甚至是錯誤的。他舉例說，聯合健保集團有時列舉患者可能出現的疾病非常冷門，例如次發性高醛固酮症(secondary hyperaldosteronism)，他都必須到谷歌(Google)查詢以進一步確認。

報導指出，根據聯邦政府的紅藍卡優勢計畫架構，私人保險公司為老年人與身心障礙民眾提供醫療服務之後，向政府請款是以民眾病情輕重為計算依據，病情較重的患者收費較高。紅藍卡根據醫師提供的病情指數(sickness scores)與保險公司提交資料計算費用，聯合健保集團許多醫師都是該集團的直屬員工。

醫師為患者做出愈多診斷，患者病情指數就愈高，保險公司向紅藍卡收取費用也隨之增加。根據華爾街日報調查分析，民眾從傳統型聯邦醫療保險 (Traditional Medicare)轉到紅藍卡優勢計畫時通常病情指數升高，聯邦政府因此多付給保險公司數十億費用。

報導指出，2019年至2022年之間的紅藍卡數據統計顯示，從傳統型聯邦醫療保險轉到紅藍卡優勢計畫的民眾當中，在聯合健保集團看診的民眾病情指數分數增加最多，從傳統型紅藍卡改為加入紅藍卡優勢計畫的第一年裡病情指數平均增加55%，換算起來等於每名病患都被查出染有愛滋病毒(HIV)以及乳癌。