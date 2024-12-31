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加州遊民危機大幅緩減？紐森被揭撒謊 近5年增加3萬人

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦調查報告指，全美遊民危機失控。加州州長紐森被指控對「遊民危機」說謊，誤導大眾。(美聯社)
聯邦調查報告指，全美遊民危機失控。加州州長紐森被指控對「遊民危機」說謊，誤導大眾。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)被抓包對加州「遊民危機」說謊，並發布誤導大眾的論述；聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development, HUD)發布的最新數據顯示，無家可歸民眾的情況加劇。

紐森27日透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文宣稱，加州遊民人數成長「大幅緩和與減少」，誇耀「比大多數其他州、整個國家，甚至幾屆前政府取得長足進展」。

紐森接著寫道：「我們將繼續領銜，讓人們遠離街頭並獲得照顧。」

每日郵報(Daily Mail)報導，紐森的說法隨即被打臉，因為官方數據指加州的遊民危機比以往更嚴重。

X平台上的發文指正，「紐森的貼文完全誤導」，「加州的遊民不減反增」。

糾正內容指出，2019年以來，加州已在遊民問題上花費約240億元，但在這五年間，遊民人數增加約3萬人，達到逾18萬1000人。

這篇文章發布之際，聯邦住房和城市發展部發布的新數據顯示，加州是美國遊民問題最嚴重的州，其數字高得讓其他州的數據相形見絀。

聯邦住房和城市發展部數據顯示，加州至少有18萬7084位遊民，其次是有15萬8019位遊民的紐約州，接著是有3萬1554位遊民的華盛頓州，而佛羅里達州的遊民則有3萬1362人。

紐森的貼文引發眾怒，一位社群媒體用戶評論道，「紐森每次來這裡(X平台)都試圖說謊，但每次都被戳破」。

另一名用戶痛批紐森的貼文，寫道：「新聞快訊，『州長』說：加州遊民『大幅』減少？比去年增加2%。難稱勝利，在龐大危機中拋出微弱的解決辦法叫作進步？拜託，再試一次，蓋文(紐森)。」

另一人則調侃紐森最近購置價值900萬元的房產，寫道「那棟900萬元的房子如何，你可以(讓一些遊民)擠進去，但你們都只會說說而已」。

今年夏天洛杉磯遊民巷情況惡劣，各方束手無策。(美聯社)
今年夏天洛杉磯遊民巷情況惡劣，各方束手無策。(美聯社)

遊民 紐森 加州

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