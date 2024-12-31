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2024年增7100萬人 全球元旦人口逼近81億 美占3.4億人

記者張聲肇／綜合報導
全球人口元旦將達80.9億，美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的人潮。(美聯社)
全球人口元旦將達80.9億，美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的人潮。(美聯社)

2024年地球增加7100多萬人，全球人口元旦將達80.9億，美國有3.41億人。

聯邦人口普查局30日表示，2024年全球人口增長率0.9%，略低於2023年，那年新增人口為7500萬。估計2025年元月，全球每秒有4.2人出生，2.0人死亡。

2024年美國增加了260萬人，2025年元旦日，美國人口達3.41億人。明年1月，美國每9秒會有1人出生，每9.4秒會有1人死亡。國際移民每23.2秒將為美國增加1人，綜合出生、死亡和國際移民三要素，美國人口將以每21.2秒增加1人的速率成長。

2020年初迄今，美國人口增加了970萬人，成長率為2.9%。2010年代的人口成長率7.4%，是1930年代以來的最低紀錄。

最近分析顯示，全球人口將在2040年左右達到85億人的高峰。不過未來60年人口會大幅減少，因為世界最窮國家將脫離貧困，研究人員相信，這是因為教育、醫療和清潔能源更普及，而且很多地區生育率下滑，所以在2100年時，人口回降至60億左右。

全球逾半國家的生育率，目前皆低於每名婦女生下2.1人的人口替代水平 (replacement level) ，在北美、澳州和歐洲等地區，預期移民將是人口成長的主要驅動力。

全球人口也在老化，預期壽命在2024年達到73.3歲，預計到2054年將增至77.4歲。到了2080年，65歲以上的長者將多於18歲以下的兒童。各國政府被敦促投資在醫療、職訓和永續計畫以因應這個改變， 而不是推動增加生育的政策。

全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的...
全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的人潮。(美聯社)
全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的...
全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的人潮。(路透)
全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的...
全球人口元旦將達80.9億， 美國有3.4億人。圖為參加流行樂天后泰勒絲演唱會的人潮。(美聯社)

移民 人口普查 投資

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